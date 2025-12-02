martes 02 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de diciembre de 2025 - 17:51
Mundo.

Donald Trump anunció operativos terrestres contra el narcoterrorismo en Venezuela

Donald Trump confirmó que Estados Unidos iniciará acciones “muy pronto” en territorio venezolano como parte de una ofensiva contra el narcoterrorismo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Donald Trump.

Donald Trump.

Lee además
El plan de Trump para lograr la paz entre Ucrania y Rusia está acechado por la presión de Putin y las exigencias de Zelensky.
Política internacional.

El plan de Donald Trump para la paz entre Ucrania y Rusia es acechado por Putin y Zelensky
Aseguran que Donald Trump habló con Nicolas Maduro 
Vía telefonica.

Aseguran que Donald Trump habló con Nicolas Maduro

El anuncio se dio luego de varias semanas de escalada militar en el Caribe sur, donde Estados Unidos desplegó más de una docena de buques de guerra y alrededor de 15.000 soldados con el argumento de combatir el tráfico de drogas. Desde septiembre, Washington informó que hundió numerosas embarcaciones rápidas cargadas con estupefacientes, aunque organismos internacionales advirtieron que algunos episodios podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

Un ataque ordenado por Donald Trump dejó cuatro muertos frente a las costas venezolanas.
Estados Unidos arremete contra Venezuela.

Estados Unidos arremete contra Venezuela.

La decisión de avanzar con operativos terrestres se interpreta como un nuevo paso tras el cierre del espacio aéreo venezolano dispuesto por la Casa Blanca, medida que fue leída como un “ultimátum” para Maduro. El domingo, Trump confirmó que mantuvo una conversación telefónica con el mandatario venezolano, aunque evitó dar detalles sobre el contenido del diálogo.

Según medios estadounidenses, como el Miami Herald, Washington habría transmitido un mensaje directo a Maduro: abandonar Venezuela junto a su familia a cambio de un salvoconducto. La Casa Blanca acusa al líder venezolano de encabezar el denominado Cartel de los Soles, una estructura acusada de narcotráfico. Caracas rechaza esa acusación y sostiene que las acciones de Estados Unidos buscan justificar una intervención.

Mientras tanto, en el Congreso estadounidense crecen las discusiones sobre la legalidad de los operativos militares realizados hasta el momento y sobre los riesgos de una intervención directa. En paralelo, Naciones Unidas expresó preocupación por el aumento de la violencia en la zona y la posibilidad de que la situación desemboque en una crisis humanitaria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El plan de Donald Trump para la paz entre Ucrania y Rusia es acechado por Putin y Zelensky

Aseguran que Donald Trump habló con Nicolas Maduro

Donald Trump anunció el cierre del espacio aéreo de Venezuela

Conflicto con Venezuela: Donald Trump convocó a una reunión urgente con su gabinete de Seguridad y Defensa

Honduras: un empresario trumpista y un conductor competirán por la presidencia

Lo que se lee ahora
Argentinos deportados (foto ilustrativa)

Cinco argentinos detenidos en un shopping de Miami serán deportados tras robar mercadería

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Invitadas en Sin Límites.
Canal 4.

Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Día del Empleado Público: el viernes será asueto para la administración provincial

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve
Atención.

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve

Gendarmería interceptó en el peaje Toledo un camión que había salido de La Quiaca, Jujuy, con mercadería de contrabando valuada en más de $100 millones
Contrabando.

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Semifinales del Torneo Clausura 2025: cómo quedaron los cruces y cuándo se juegan
¡Para el infarto!

Semifinales del Torneo Clausura 2025: cómo quedaron los cruces y cuándo se juegan

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel