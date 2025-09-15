lunes 15 de septiembre de 2025

15 de septiembre de 2025 - 17:48
Donald Trump dijo que atacó otro barco venezolano: "Murieron 3 narcoterroristas", dijo

El Comando Sur de Estados Unidos ejecutó una operación contra un barco que transportaba drogas en aguas internacionales. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Donald Trump dijo que “tres narcoterroristas de Venezuela” murieron tras un ataque de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que fuerzas del Comando Sur interceptaron y atacaron una embarcación en aguas internacionales, acción que terminó con la muerte de “tres narcoterroristas de origen venezolano”, según precisó el jefe de Estado.

A través de un mensaje publicado en sus redes, Trump explicó: “Esta mañana, bajo mis órdenes”, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un segundo Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur.

“Narcoterroristas venezolanos confirmados”, dijo Donald Trump

El republicano añadió que la ofensiva ocurrió cuando dichos “narcoterroristas venezolanos confirmados” trasladaban cargamentos de drogas ilegales en aguas internacionales, con destino al territorio estadounidense. “¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A LOS ESTADOUNIDENSES!” con destino a EEUU, subrayó.

Finalmente, el presidente advirtió que estas redes criminales, a las que describió como “cárteles del narcotráfico extremadamente violentos”, constituyen un peligro real para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses estratégicos de Estados Unidos.

La ofensiva contra una lancha que transportaba drogas ocurrió en aguas internacionales y fue llevada a cabo por tropas del Comando Sur norteamericano.

El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en acción. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EEUU resultó herido en este ataque”, amplió.

Trump concluyó: “¡CUIDADO! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡LO ESTAMOS CAZANDO! Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido CONSECUENCIAS DEVASTADORAS EN LAS COMUNIDADES ESTADOUNIDENSES DURANTE DÉCADAS, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. YA NO".

