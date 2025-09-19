viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 13:00
Política internacional.

Donald Trump y Xi Jinping hablan por teléfono para acordar el futuro de TikTok

El presidente de EE.UU. y el líder chino intentan acercar posiciones para reducir los aranceles, en un contexto de crecientes tensiones comerciales.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
El presidente de EE.UU y el líder del gobierno de Beijing también buscan limar diferencias para bajar el costo de los aranceles.

El presidente de EE.UU y el líder del gobierno de Beijing también buscan limar diferencias para bajar el costo de los aranceles.

Los mandatarios de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump, comenzaron este viernes la llamada telefónica programada, según informó el Ministerio de Exteriores chino. “El presidente Xi Jinping está hablando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por teléfono”, señaló un breve comunicado emitido por la Cancillería de China.

Lee además
Donald Trump anunció que detuvieron al principal sospechoso del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk.
Estados Unidos.

Donald Trump informó que detuvieron al principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk
Donald Trump dijo que “tres narcoterroristas de Venezuela” murieron tras un ataque de Estados Unidos
Mundo.

Donald Trump dijo que atacó otro barco venezolano: "Murieron 3 narcoterroristas", dijo

Minutos después, un portavoz de la Casa Blanca confirmó a los medios que el diálogo comenzó a las 8:00 hora local (12:00 GMT), sin ofrecer detalles sobre los puntos a tratar. Agregó que Trump daría más información sobre el desarrollo de la conversación más tarde en su red Truth Social.

Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump; junto a su par chino, Xi Jinping.

Reunión de Donald Trump con Xi Jinping: un marco básico para el caso TikTok

La conversación se produce después de la cuarta ronda de negociaciones entre Estados Unidos y China en Madrid, donde se definió un “marco básico” para abordar la situación de TikTok, que ahora requiere la ratificación de ambos presidentes.

Asimismo, llega tras los anuncios de Washington y Pekín esta semana sobre la reducción de barreras a la inversión y los avances en cooperación económica, así como la concreción del mencionado marco que permitirá que la aplicación siga operando en territorio estadounidense, aunque aún no se han revelado detalles específicos.

En 2024, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que obliga a que la empresa que gestione TikTok en el país esté suficientemente separada de ByteDance, particularmente en lo referente a cualquier acceso desde China a servidores o datos de usuarios, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio.

El logo de TikTok en medio de banderas de China y EEUU.

El martes, Trump prorrogó mediante un decreto por cuarta vez hasta el 16 de diciembre el plazo legal para que ByteDance transfiera la propiedad de TikTok en Estados Unidos; de lo contrario, la aplicación quedaría prohibida en el país.

Uno de los temas centrales es el algoritmo de recomendaciones, considerado fundamental para el éxito de la plataforma de videos, que suma aproximadamente 150 millones de usuarios en EE.UU.

Ambas potencias deben acordar quién gestionará, mantendrá y actualizará este motor de sugerencias, que permite la personalización del contenido y constituye el núcleo de las regulaciones exigidas por los gobiernos de China y Estados Unidos.

Trump y Xi también buscan limar diferencias para bajar el costo de los aranceles en medio de las tensiones comerciales.

Otros frentes abiertos

La llamada entre ambos líderes podría preparar el camino para que Trump visite China o, como mínimo, para que se produzca un encuentro bilateral durante la cumbre APEC de octubre en Corea del Sur, lo que marcaría su primer encuentro cara a cara desde su regreso a la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, la conversación se da en medio de nuevas tensiones tecnológicas, luego de que el lunes el regulador chino acusara a la empresa estadounidense Nvidia de incumplir la ley antimonopolio en la adquisición de Mellanox Technologies en 2020, y anunciara investigaciones adicionales.

China concluye que Nvidia violó la ley antimonopolio.

En agosto, la mencionada firma se comprometió a entregar al Gobierno estadounidense el 15% de los ingresos generados por la venta del avanzado chip H20 en China. Según se indica, Pekín habría respondido con presuntas directivas regulatorias que exigirían a las principales empresas tecnológicas chinas suspender sus compras de procesadores de inteligencia artificial de Nvidia, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

