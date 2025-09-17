Donald Trump se reunió con el Rey Carlos III en una visita memorable al castillo de Windsor

Donald Trump se encontró con el Rey Carlos III en una histórica visita al castillo de Windsor.

El presidente de EE.UU, Donald Trump , comenzó su visita oficial al Reino Unido con un día histórico en el castillo de Windsor , compartiendo actividades con la familia real británica. Al aterrizar en helicóptero, junto a la primera dama Melania , fueron recibidos por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina , así como por el rey Carlos III y la reina consorte Camila .

El monarca británico saludó al presidente con una de las guardias de honor más impresionantes de la historia reciente del Reino Unido para un jefe de Estado extranjero, con la Guardia Real desplegada en sus elegantes uniformes de gala.

Durante su estadía, Trump pasará dos noches en el castillo de Windsor , una de las residencias oficiales de la familia real, evitando la ciudad de Londres , donde se ha organizado una protesta en su contra. “ Dicen que el castillo de Windsor es lo máximo, así que va a estar genial” , comentó el mandatario antes de salir de Washington .

Se trata de la segunda visita oficial de Trump al Reino Unido. Al igual que en su viaje de 2019, todas las actividades se realizarán a puerta cerrada , lejos del público, debido a la falta de simpatía que genera entre la población británica.

El itinerario en Windsor contempla un recorrido en carruaje por la vasta propiedad de 6.400 hectáreas, que incluye un antiguo coto de caza real con aproximadamente 500 ciervos. Al regresar al castillo, una banda militar interpretará los himnos “God Save the King” y “The Star-Spangled Banner”, antes de que Trump y el rey inspeccionen una guardia de honor con soldados vestidos con sus emblemáticas túnicas rojas y gorros de piel de oso.

Recorrido real y ceremonia militar en la vasta propiedad

En su visita previa, el expresidente fue recibido por miles de manifestantes que ocuparon las calles frente a las Casas del Parlamento, mientras un globo gigante en forma de bebé Trump con pañales sobrevolaba la escena. Según el historiador Robert Lacey, consultor de la serie de Netflix The Crown, Windsor ofrece un escenario más fotogénico para una visita de estado que la capital británica.

El rey Carlos III de Inglaterra y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El palacio de Buckingham tiene su balcón, tiene su fachada”, dijo. Después indicó que “por dentro es muy sombrío y actualmente está siendo renovado, que es una de las razones por las que el señor Trump no se alojará allí. Windsor es un castillo de verdad”.