El Banco Central avanza hacia el fin de las restricciones cambiarias

Banco Central.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, confirmó en el Argentina Fintech Forum que el gobierno trabaja en la eliminación total de las trabas cambiarias restantes, en una medida que busca ampliar la libertad financiera y la estabilidad económica del país.

Restricciones cambiarias: el fin está cerca Tras el levantamiento del cepo cambiario en abril, todavía quedan ciertas restricciones vigentes, principalmente la llamada “restricción cruzada” que impide operar simultáneamente en los mercados cambiarios oficiales y financieros. Según Werning, estas obras serán eliminadas pronto, en línea con el plan económico y financiero impulsado por la entidad.

Vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning Por otra parte, las declaraciones del segundo de Santiago Bausili (presidente del BCRA) se realizaron durante el Argentina Fintech Forum, que tiene lugar este martes en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC). El encuentro reúne a referentes del sistema financiero nacional e internacional y centra su eje en la “convergencia”, es decir, en cómo bancos, fintech, reguladores y empresas tecnológicas pueden colaborar para construir un ecosistema más ágil, inclusivo y conectado.

Más libertad para personas y empresas Werning destacó que hasta ahora, las grandes empresas eran las únicas con acceso al dólar oficial para importar o pagar deuda, mientras que el gobierno decidió priorizar el acceso para las personas tras levantar el cepo. La intención es fomentar la competencia de monedas, facilitar el crédito en pesos y generar un sistema financiero más transparente y abierto.

El BCRA busca más ahorro y menos deuda El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, habló sobre la política económica y destacó que el objetivo del equipo es reducir la dependencia del financiamiento externo y fortalecer el ahorro interno. “El propósito es mejorar el sistema financiero, hacerlo más transparente y competitivo. Queremos que haya más crédito, a menor costo, y que eso impulse el ahorro local”, sostuvo el funcionario durante su exposición. Werning reconoció que, actualmente, la Argentina todavía depende del ahorro externo, aunque remarcó que el trabajo del BCRA apunta a cambiar esa dinámica en el mediano plazo.

