El Banco Central pagó más de US$1.000 millones a importadores

El Banco Central (BCRA) desembolsó este lunes US$1.012,5 millones para cancelar la primera cuota de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal 2026) . El pago, que se realizó con reservas internacionales, vuelve a poner bajo presión el estado de las tenencias netas del organismo, un indicador clave dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La operación incluyó US$990 millones de capital y US$22,5 millones de intereses . Aunque parte de esta cancelación quedará compensada por acreedores locales, el impacto final recae sobre las reservas netas , que ya se encuentran muy por debajo de los niveles comprometidos por el Gobierno para fin de año.

Los Bopreal fueron emitidos con el objetivo de permitir a empresas y personas regularizar deudas comerciales en el exterior en un contexto de escasez de divisas. Sin embargo, el esquema generó un cronograma de vencimientos que hoy presiona las cuentas del Central.

Antes del pago, estimaciones del mercado indicaban que el BCRA necesitaba cerca de US$10.000 millones para alcanzar la meta anual de acumulación de reservas.

Tras la utilización de una porción del swap de Estados Unidos —que restó más de US$2.500 millones del cálculo neto— el objetivo se volvió aún más desafiante y ronda actualmente los US$12.000 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la prioridad es cumplir obligaciones y destacó que la Argentina ahora cuenta con “nuevas alternativas financieras”. Sin embargo, especialistas no descartan que el Gobierno deba pedir una nueva dispensa al FMI.

Un Banco Central con fuerte carga de pasivos

El balance del BCRA continúa condicionado por compromisos significativos:

US$18.291 millones del swap con China

US$15.897 millones en encajes bancarios en dólares

US$2.500 millones del swap con Estados Unidos

Más de US$3.000 millones en repos y otros préstamos internacionales

Esta estructura limita la capacidad del Central de intervenir en el mercado y de acumular divisas vía compras propias.

"Cuando las cosas empiezan a ir mejor queremos correr más rápido de lo que nos dan las piernas", dijo Caputo Fotografía: Adrián Escandar Luis Caputo.

Caputo defendió la estrategia oficial

Durante un encuentro con industriales, el ministro afirmó:

“No subestimamos la importancia de acumular reservas, es una prioridad. Pero el escenario cambió: hoy hay nuevas alternativas financieras”.

Según el funcionario, el país cuenta con respaldo internacional suficiente para administrar los vencimientos en el corto plazo.

¿Qué puede pasar hacia fin de año?

Con una demanda de dinero que permanece baja y una actividad económica que aún no se recupera plenamente, analistas consideran que las compras de divisas del BCRA serán limitadas.

Incluso en un escenario de crecimiento del 2,5% en 2026, la capacidad de compra rondaría apenas los US$600 millones.

Solo en un escenario excepcional podría alcanzar los US$9.000 millones, cifra que igualmente quedaría por debajo de la meta fijada por el FMI.