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16 de junio de 2026 - 14:12
Policiales.

El Carmen: hallaron el cuerpo de un hombre en un descampado

El cuerpo fue encontrado este lunes durante un rastrillaje policial en Loteo Los Soles II, en Finca Moya de El Carmen. Ordenaron realizar la autopsia.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Hallazgo en una zona descampada de El Carmen

Según la información policial, el cuerpo fue localizado durante un rastrillaje realizado por personal de la Comisaría Seccional 8° de El Carmen. La víctima fue registrada inicialmente como masculino NN, ya que todavía resta confirmar su identidad.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Ayudante Fiscal de turno, junto a personal de Criminalística, Bomberos y Medicina Legal, quienes trabajaron en el lugar para realizar las primeras actuaciones.

Ordenaron la autopsia

El examen cadavérico determinó que se realice la autopsia correspondiente, una medida clave para establecer tanto la identidad del hombre como la causa de muerte.

Luego de las tareas en el lugar, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Alto Comedero, donde continuarán las pericias. Por el momento, no se informaron mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre posibles hipótesis vinculadas al caso.

La investigación continúa abierta y las próximas medidas serán determinantes para saber quién era la persona hallada y qué ocurrió en ese sector de El Carmen.

Lo más importante

  • El cuerpo fue encontrado el lunes 15 de junio a las 21.30 en Loteo Los Soles II, Finca Moya, El Carmen.
  • Se trata de un hombre cuya identidad todavía no fue establecida.
  • El hallazgo se produjo durante un rastrillaje policial en una zona descampada.
  • La autopsia será clave para determinar la identidad y la causa de muerte.

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