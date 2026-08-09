El Centro Vecinal de Bajo La Viña renovó sus autoridades: Marcela Pedetti es la presidenta

El Centro Vecinal del barrio Bajo La Viña dio a conocer que quedó establecida la conformación actual de su Comisión Directiva, luego de que fueran cubiertos los cargos que se encontraban vacantes.
Quiénes integran la nueva comisión de Bajo La Viña
La Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:
- Presidenta: Marcela Pedetti.
- Vicepresidenta: Camila del Mar Arroyo.
- Tesorera: Susana Armatta.
- Secretario de Actas: Eduardo Barcat.
- Vocal titular: Ludovico Pedetti.
- Vocal suplente: Fernán Varela.
- Junta Revisora de Cuentas: María Emilia Angelelli y Amelia Abraham.
El mensaje a los vecinos: "Se buscarán impulsar mejoras"
Desde el Centro Vecinal agradecieron el acompañamiento y la confianza de los vecinos y remarcaron el compromiso de continuar trabajando por el barrio.
En ese sentido, señalaron que buscarán "impulsar mejoras y nuevos proyectos que contribuyan al crecimiento y bienestar de Bajo La Viña".
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