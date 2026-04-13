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13 de abril de 2026 - 21:44
Jujuy.

El descargo de Emiliano Endrizzi: "Estoy arrepentido, nunca mi intención fue provocar disturbios"

El jugador difundió un video en redes sociales para pedir perdón a los pasajeros, a la aerolínea, al club y a quienes se vieron afectados.

Federico Franco
Por  Federico Franco
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El jugador quedó formalmente imputado por los delitos de intimidación pública, en concurso ideal con atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación, luego de una audiencia de formalización realizada ante el juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen.

Aeropuerto - Amenaza de bomba Sábado 114 (5)
Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy.

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy.

El pedido de disculpas de Endrizzi

En el video, el futbolista expresó su arrepentimiento por lo ocurrido y aseguró que nunca tuvo intención de generar miedo o disturbios. “Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la policía aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada”, sostuvo.

También afirmó: “Estoy arrepentido, nunca mi intención fue provocar disturbios, ni provocar miedo, ni asustar a nadie”, y remarcó que busca mantener una actitud respetuosa frente al proceso judicial en marcha.

Además, agradeció al club, a su familia y a quienes lo acompañaron en las últimas horas. “Quiero ser respetuoso con la justicia, estoy a disposición”, agregó en el mensaje.

Qué pasó en el avión de Flybondi

El hecho ocurrió el sábado, cuando Endrizzi estaba a bordo del vuelo FO 5181 de Flybondi, listo para despegar desde el aeropuerto internacional Gobernador Horacio Guzmán hacia la Ciudad de Buenos Aires. Según la acusación, el jugador, ubicado en la butaca 16C, señaló a otro pasajero y expresó en voz alta: “Él lleva una bomba”.

La frase, que luego se comprobó falsa, obligó a activar de inmediato el protocolo de seguridad. La aeronave fue trasladada a una zona aislada, se evacuó a todos los pasajeros y se realizó una requisa completa con intervención de personal especializado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la División de Explosivos de la Policía de la Provincia. Tras más de tres horas de operativo, se descartó la existencia de explosivos.

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Imputación, libertad provisoria y medidas

La imputación fue formulada por el fiscal federal Sebastián Jure, quien durante la audiencia sostuvo que el episodio generó temor público, alteró el normal funcionamiento del servicio aéreo y provocó un fuerte impacto operativo y económico por la movilización de recursos de seguridad y emergencia.

El Ministerio Público Fiscal había pedido la prisión preventiva del jugador, al advertir riesgos procesales y remarcar la gravedad del caso. Entre otros puntos, mencionó la falta de arraigo comprobado, su condición de no oriundo de Jujuy y la necesidad de avanzar con medidas de prueba pendientes, como el peritaje del teléfono secuestrado.

Sin embargo, el juez resolvió concederle la libertad provisoria con una serie de restricciones. Endrizzi deberá presentarse cada siete días ante la delegación local de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y no podrá salir del país sin autorización judicial.

La postura de la defensa y la advertencia del juez

Durante la audiencia, la defensa del jugador sostuvo que la frase fue un comentario desafortunado en medio de una conversación informal, vinculado a un episodio similar ocurrido días antes en la provincia. También presentó documentación para acreditar arraigo y remarcó que Endrizzi reside en Jujuy desde hace tres años.

Al resolver, el juez coincidió en la gravedad del hecho y remarcó que este tipo de situaciones deben ser tratadas con severidad. Incluso advirtió sobre la repetición de estas conductas y el uso de recursos estatales que obligan a desplegar. Según señaló, este tipo de “bromas graciosas” o “comentarios desafortunados” provocan temor generalizado y no pueden ser minimizados.

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