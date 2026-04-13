¿Quién es Emiliano Endrizzi?

Detuvieron a un futbolista arriba de un avión luego de que amenazara con tener una bomba.

El jugador Emiliano Endrizzi fue arrestado en Jujuy por una presunta “ amenaza de bomba ”, lo que obligó a desplegar el protocolo de seguridad y a inspeccionar por completo el aeropuerto antes de que despegara el vuelo que debía trasladar al plantel de Gimnasia y Esgrima rumbo a Buenos Aires .

Un pasajero registró en video el momento en que las autoridades detuvieron al futbolista de 32 años . Se activó el protocolo del GEDEx ( Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales ), cuyo resultado fue negativo : no se halló ningún elemento sospechoso, según informaron desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria .

Horas después, la aerolínea Flybondi difundió un comunicado con precisiones sobre lo ocurrido. “La compañía informa que el vuelo FO5181 que debía despegar a las 13:25 del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires , recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero”, se introdujo.

“Ante esta situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad , a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) . La compañía se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades del Gobierno de Jujuy y con los organismos intervinientes dado que se trata del segundo hecho de estas características en las últimas 48 horas , lo que genera un impacto directo en la operación”, agregaron.

Detuvieron a un futbolista arriba de un avión luego de que amenazara con tener una bomba.

“Como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero la operación del día se verá afectada, con demoras y cancelaciones impactando en más de 1200 pasajeros. Producto de esto, Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables. Toda la información vinculada al procedimiento y al pasajero involucrado será administrada por las autoridades competentes”, concluyeron.

El usuario de X Diego Dominelli difundió un video que muestra el instante en que la Policía retiró esposado a Emiliano Endrizzi desde el interior del avión, en medio de las quejas de algunos pasajeros.

La puesta en marcha del protocolo desordenó por completo la agenda del plantel y generó dudas sobre la disponibilidad de los futbolistas para el partido programado, un compromiso clave dentro de la planificación deportiva del club.

El comunicado de Flybondi.

A este escenario se agregan interrogantes sobre el cronograma cercano del torneo, que podría verse afectado según el desenlace del operativo y el avance de las instancias judiciales.

¿Quién es Emiliano Endrizzi?

El futbolista inició su trayectoria en Instituto de Córdoba, donde hizo su estreno profesional en 2013. Tras permanecer nueve temporadas en la institución, continuó su carrera en Independiente Rivadavia y, en 2022, se incorporó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

A lo largo de su trayectoria, acumuló cerca de 300 presentaciones, en las que convirtió siete tantos y aportó nueve asistencias. Entre sus rasgos más destacados aparece su versatilidad, ya que fue utilizado en distintos puestos dentro del campo de juego.