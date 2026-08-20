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20 de agosto de 2026 - 09:13
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Encontraron a dos alpinistas desaparecidos hace 34 años en un glaciar

Un excursionista halló los cuerpos en el glaciar de Trift, más de tres décadas después de su desaparición en la zona del Weissmies.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los cuerpos aparecieron por le deshielo del galciar Trift.

Los cuerpos aparecieron por le deshielo del galciar Trift.

El deshielo de un glaciar en Suiza permitió recuperar, más de tres décadas después, los restos de dos alpinistas belgas cuyo paradero se desconocía desde 1992. El descubrimiento tuvo lugar el 26 de julio, cuando un excursionista se topó con los cuerpos en las inmediaciones del glaciar de Trift, ubicado en el cantón suizo de Valais.

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Los restos humanos, pertenecientes a dos hombres de 39 y 41 años, fueron llevados ese mismo día al Instituto de Medicina Forense del Hospital de Valais, donde se inició el proceso para determinar sus identidades.

La policía local confirmó posteriormente que el análisis comparativo de sus perfiles genéticos permitió confirmar de forma definitiva que eran los dos alpinistas que habían desaparecido en las inmediaciones de Weissmies hacía más de 30 años.

La desaparición en la alta montaña y los operativos de búsqueda

El 4 de septiembre de 1992, los dos montañistas emprendieron el ascenso desde el refugio de Weissmies, con el objetivo de trasladarse hasta otro refugio ubicado en la montaña que lleva el mismo nombre, a unos 4017 metros sobre el nivel del mar.

Sin embargo, el recorrido se vio interrumpido por las malas condiciones climáticas, que les impidieron completar la travesía y llegar al lugar previsto.

Después de que se confirmara que ambos alpinistas estaban desaparecidos, las autoridades y equipos de rescate realizaron distintos rastrillajes durante los meses posteriores para intentar localizarlos. Sin embargo, los operativos no permitieron hallar a ninguno de los dos: el único elemento encontrado fue una mochila, que no aportó pistas suficientes sobre su paradero.

El impacto del deshielo y la recuperación de desaparecidos

Desde 1925, la Policía Cantonal de Valais mantiene un registro con información sobre personas cuyo paradero se perdió en esa región suiza. La mayoría de los casos corresponde a desapariciones ocurridas en zonas de alta montaña, así como en ríos y lagos.

El fenómeno del retroceso del hielo favorece que, con el paso del tiempo, vuelvan a quedar expuestos restos humanos pertenecientes a personas que desaparecieron hace varias décadas, por lo que este tipo de hallazgos no resulta excepcional en el área.

En un comunicado, la policía explicó que el avance del deshielo puede dejar al descubierto restos de personas que desaparecieron en zonas montañosas varias décadas atrás. Los dos casos más recientes no son hechos aislados. El año pasado, en un glaciar del monte Ober Gabelhorn, también situado en Wallis, fueron encontrados los restos de un alpinista suizo cuyo rastro se había perdido en 1994.

A su vez, tres años atrás, un análisis genético permitió identificar un cuerpo recuperado en un glaciar de Suiza, en las cercanías del Matterhorn. Los estudios de ADN determinaron que se trataba de un montañista alemán desaparecido en 1986.

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