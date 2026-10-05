Pedro Sánchez adelantó las elecciones en España luego de que el Congreso rechazara su plan de vivienda

Pedro Sánchez - Presidente de España

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, confirmó la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales para el domingo 29 de noviembre, después de que su Gobierno sufriera una derrota parlamentaria por dos decretos sobre vivienda y en medio de una movilización social por el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid.

Tal cual informó EFE, el presidente Sánchez tomó la decisión después de que dos decretos sobre vivienda presentados por su gobierno fueran rechazados el viernes en las Cortes.

Pedro Sánchez habló de una “ola ultraderechista” y defendió su gestión Durante una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez defendió el trabajo realizado por su gobierno durante la legislatura y planteó la elección como una definición sobre el rumbo político de España.

El dirigente socialista llamó a los españoles a decidir si quieren que el país se sume a la “ola ultraderechista” que, según afirmó, “involuciona y recorta derechos”, o si prefieren que España siga siendo “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”.

Pedro Sánchez, presidente de España

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