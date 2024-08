El divorcio de Ben Affleck y Jennifer Lopez será el más millonario de Hollywood

El actor y la cantante, que no viven juntos desde marzo, han puesto en venta la lujosa mansión que adquirieron tras su matrimonio.

Los actores no contrataron abogados e intentan acordar todo a través de sus representantes comerciales y managers.

Esta persona conversó con el portal Page Six . " Se dejaron llevar por el momento. Jennifer había querido esta boda durante décadas. Ahora será el fin de ciclo más caro de la historia ", remarcó la fuente.

“Dejaron atrás todos los asuntos pendientes de hace más de 20 años. Llevaron las cosas hasta el final y ahora saben con certeza que no están hechos para el largo plazo. Ya no hay preguntas sin respuesta. Vieron todo lo que necesitaban ver y se acabó”, agregó el informante.

Recientemente, se filtró desde el círculo cercano de Lopez el descontento que la cantante está experimentando debido a la situación. “Está furiosa. Ben la humilló porque él fue el que inició la reconciliación”, alertó una fuente cercana.

El actor y la cantante no conviven desde marzo.

De acuerdo con la publicación People, Jennifer Lopez está enfocada en prepararse para lo que viene a continuación. “Hace semanas que no ve a Ben. Está intentando encontrar un nuevo hogar para empezar de cero. Siempre tiene una buena actitud, incluso cuando las cosas no son perfectas”, informó esta fuente al medio citado.

La búsqueda de una nueva residencia está vinculada con el hecho de que Affleck ya adquirió una mansión para comenzar su nueva etapa como soltero. Lo único que queda por dividir es la lujosa propiedad de más de 60 millones de dólares en Beverly Hills, que recientemente salió al mercado. Los demás bienes no se incluirían en la división, ya que previamente firmaron un acuerdo prenupcial.

Hollywood está a punto de presenciar una de las separaciones más caras de su historia.

La razón por la que Ben Affleck y Jennifer Lopez no terminan de definir el divorcio

El motivo por el cual aún no se ha hecho público el divorcio, a pesar de ser una realidad, es que los artistas llevan meses sin intercambiar palabras. Según lo informado por TMZ, a partir de fuentes próximas a la pareja, Affleck y Lopez han cortado toda comunicación entre ellos. Esta situación ha impedido que se llegue a algún tipo de acuerdo.

Los intérpretes no han recurrido a abogados y están intentando resolver los asuntos mediante sus agentes y representantes, pero parece que la situación no es tan sencilla como esperaban, dado que no se comunican entre sí.

Aseguran que Ben Affleck y Jennifer Lopez están a punto de divorciarse tras dos años de matrimonio.

Lopez y Affleck se conocieron en 2003 durante la filmación de "Una relación peligrosa" y poco tiempo después se comprometieron. La boda no llegó a celebrarse y, un año después de ese compromiso, se separaron. En 2021, tras terminar sus respectivas relaciones, reavivaron su romance y se casaron en agosto de 2022. Sin embargo, todo apunta a que próximamente formalizarán su separación.

