El dólar bajó 10 pesos y el Tesoro de EE.UU vendió en le mercado nuevamente sobre el final de la jornada

Todo indica que el dólar llegará a las elecciones ubicado por debajo del tope fijado en la banda cambiaria . Esto ocurre gracias a las intervenciones vendedoras del Tesoro de Estados Unidos , que este jueves reforzó su presencia en el mercado ofreciendo divisas a apenas dos pesos del límite máximo determinado por el Banco Central .

Las operaciones impulsadas por el Tesoro estadounidense hacia el cierre de la jornada en el mercado mayorista generaron una leve baja en la cotización oficial , que se ubicó en $1.479 , es decir, diez pesos o un 0,7% menos que el día anterior. Fue la segunda jornada consecutiva de retroceso.

Durante el día, el tipo de cambio mayorista se movió entre un mínimo de $1.478 en las primeras horas y un máximo de $1.490 después de las 14.30, momento en que se activaron las ventas institucionales . De esa forma, quedó apenas 2,05 pesos (0,1%) por debajo del tope diario de la banda cambiaria.

En el mercado al contado , el volumen negociado alcanzó los USD 677,1 millones , lo que representa USD 100 millones (14%) menos que en la rueda previa, aunque todavía se trata de un nivel alto para esta época del año .

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula un alza de 29 pesos, muy cerca de los 30 pesos de aumento registrado en la semana anterior”, consignó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Qué dicen fuentes del sector financiero

“A diferencia de los últimos días, aparecieron ofertas en distintos momentos, lo que aportó cierto alivio a la demanda y permitió un desarrollo más equilibrado del mercado. Durante gran parte de la jornada, la cotización se mantuvo operando entre $1.483 y $1.490, con movimientos en ambos sentidos y sin concentrarse casi todas las operaciones en la zona del techo de la banda como venía ocurriendo", explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Hacia el tramo final, se habrían registrado más ventas del Tesoro norteamericano que le operaron a buena parte de las posturas compradoras, lo que llevó al tipo de cambio a retroceder sobre el cierre y finalizar en $1.479, marcando una baja de $10 respecto del día anterior", acotó Merino.

De acuerdo con fuentes del sector financiero, la tendencia descendente que mostró el dólar en los distintos plazos de los contratos a futuro llevó a que algunos inversores identificaran una oportunidad: vender divisas en el mercado mayorista al contado y, al mismo tiempo, resguardarse adquiriendo contratos futuros.

En el Banco Nación cerró a $1.505.

Los acuerdos de dólar futuro —denominados en pesos y vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial— cerraron la jornada con bajas generalizadas que oscilaron entre el 1% y el 2,1%. Según cifras de A3 Mercados, el volumen operado alcanzó el equivalente a USD 1.292 millones.

Vencimientos a fin de mes

Las posiciones con mayor nivel de negociación, correspondientes al vencimiento de fin de mes, finalizaron en $1.479, una disminución de 15 pesos (1%), ubicándose por debajo del límite superior de la banda cambiaria de $1.501. En cambio, los contratos con vencimientos posteriores se mantuvieron por encima de los márgenes de flotación definidos por el BCRA.

“El tenor de toda la rueda de hoy fue mucho más favorable que las anteriores. Los dólares estuvieron muy ofrecidos durante toda la jornada”, señaló Nicolás Cappella, analista de IEB. Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron en USD 418 millones (+1%), a USD 40.988 millones, con el aporte de la suba de cotización del oro (+1,7%).

El dólar minorista retrocedió este jueves diez pesos, equivalente a una baja del 0,7%, y se ubicó en $1.505 para la venta en las pizarras del Banco Nación. Según los datos difundidos por el Banco Central, el valor promedio en el conjunto de entidades financieras fue de $1.518,07 para la venta —una merma de 2,83 pesos o 0,2%— y de $1.464,36 para la compra.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que una vez finalizadas las elecciones legislativas del próximo lunes, no habrá modificaciones en el programa económico vigente. Además, ratificó que se mantendrán sin cambios los márgenes actuales de la banda cambiaria, despejando las versiones sobre una posible alteración del esquema.

Caputo remarcó que se siente “más que cómodo” con un dólar en torno a los $1.500 y cuestionó a quienes sostienen que el tipo de cambio se encuentra atrasado. Según explicó, si esa apreciación fuera cierta, “no se registrarían niveles récord de exportaciones”. En declaraciones a LN+, reiteró: “Estamos más que cómodos con un dólar en $1.500”.

“En un escenario adverso, en el que La Libertad Avanza pierda por más de 5 a 6 puntos porcentuales, un ajuste del régimen cambiario probablemente se volvería inevitable en algún momento, aunque creemos que el esquema actual podría mantenerse sin modificaciones en escenarios de paridad o positivos”, estimó Max Capital.

“De acuerdo con los últimos datos oficiales, existe la posibilidad de hacer frente a la demanda de divisas a partir de las reservas del Tesoro (USD 3.000 millones) y del Banco Central (USD 13.000 millones); sin embargo, los dólares que se destinen a ello dejarían de estar disponibles para efectuar pagos de deuda en el futuro (USD 4.300 millones en enero de 2026), incrementando las dudas acerca de la capacidad de honrar los compromisos asumidos en moneda dura”, puntualizó un informe de CREA.

“Si sacamos nuestros ahorros en pesos y compramos dólares por temor, desfinanciamos la economía. Por eso, si el domingo surge un apoyo al rumbo a ser un país normal, esos recursos volverán al mercado local, haciendo bajar el tipo de cambio y recuperando el financiamiento del nivel de actividad”, afirmó Aldo Abram, director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.