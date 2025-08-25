El dólar oficial salta más de $35 y en el Banco Nación se vende a $1.370

El dólar oficial sube con fuerza en el segmento mayorista en este lunes 25 de agosto y arrastra a las cotizaciones paralelas , mientras crece la tensión en el mercado y la city procesa el escándalo por las presuntas coimas en el Gobierno nacional. En ese marco, el tipo de cambio minorista se dispara 2,6% en el Banco Nación (BNA) y ya se vende a $1.370.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepa $32 a $1.353. A su vez, el dólar minorista escala a $1.349,94 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA).

Las acciones argentinas que operan en Wall Street caen hasta 6% y los bonos descienden hasta 2%. En tanto, en el merado local, el índice Merval en pesos baja 3,4%. Por su parte, el dólar oficial sube $25 contra el cierre del viernes y se vende a $1360.

El dólar blue también sube $15 y opera a $1365 , mientras el MEP se ubica a $1354 y el CLL a $1356. En tanto, el riesgo país se mantiene por encima de los 720 puntos.

El dólar subió mientras la city procesa el impacto de las presuntas coimas del Gobierno.

Cotizaciones del dólar en este lunes 25 de agosto

BNA sube $35 a $1.370 .

. Dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.781.

El dólar MEP avanza 1,5% a $1.351,64,

Dólar contado con liquidación (CCL) salta un 1,3% llegando a $1.353,84.

El dólar blue opera al alza a $1.365

Los contratos de dólar futuro operan al alza en su totalidad. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.352 y que en diciembre llegará hasta los $1.551.

Pasadas las 15, la caída de los ADR’s argentinos está liderada por los papeles de Banco Supervielle (-8,3%); Edenor (-6,9%) y Banco Macro (-6,2%). Le siguen Corporación América (-5,7%), y Transportadora Gas del Sur y Grupo Financiero Galicia, ambos con -5,5%.

Una licitación clave en la mira de los mercados

Esta semana, el Gobierno afrontaba vencimientos por $14 billones, y este lunes, antes de conocer los detalles de la licitación, el Tesoro avisó que canjeará títulos al Banco Central, a precio de mercado, por casi $4,5 billones.

La operación, publicada en el Boletín Oficial, apunta a descomprimir en parte las necesidades del Tesoro de cara a la renovación de deuda. Para la licitación del miércoles quedarán unos $9,5 millones.