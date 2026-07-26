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26 de julio de 2026 - 16:55
País.

El emotivo mensaje que la familia de Lionel Scaloni dejó en la puerta de su casa

Lionel Scaloni dejó Pujato tras varios días junto a su familia y agradeció el cariño de los fanáticos con un emotivo cartel que se volvió viral.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El emotivo mensaje que la familia de Lionel Scaloni dejó en la puerta de su casa en Pujato

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Antes de partir, en la puerta de la vivienda apareció un cartel escrito a mano con un breve mensaje: "¡¡Leo ya se fue anoche!! Gracias por tanto cariño". La imagen fue compartida en redes sociales y rápidamente se viralizó.

La despedida puso fin a una estadía marcada por el constante acompañamiento de vecinos y fanáticos que viajaron desde distintos puntos del país para conocer al entrenador campeón del mundo.

Lionel Scaloni ovacionado en su Pujato natal

Lionel Scaloni ovacionado en su Pujato natal

Una visita que revolucionó a Pujato

Desde su llegada, el director técnico de la Selección Argentina alteró la rutina del pequeño pueblo santafesino, de poco más de 3.000 habitantes.

La gran cantidad de personas que se acercó a la vivienda familiar obligó a implementar un vallado perimetral y reforzar la presencia de efectivos policiales y agentes de tránsito para ordenar la circulación en la zona.

Pese a la multitud, Scaloni mantuvo un trato cercano con los hinchas y salió en numerosas oportunidades para sacarse fotos, firmar camisetas, banderas, pelotas y distintos recuerdos.

Gestos que marcaron su estadía

Durante su permanencia en Pujato, el entrenador protagonizó varios momentos que fueron compartidos en redes sociales.

Entre ellos, firmó una camioneta de juguete convertida en una "Scaloneta", un dibujo confeccionado por un niño simulando la renovación de su contrato con la Selección hasta 2030, el yeso de un simpatizante e incluso la ropa que llevaba puesta un perro.

También recibió diversos obsequios, como una torta inspirada en la Selección Argentina, un cuadro homenaje, vinos regionales y otros presentes enviados por fanáticos y comercios locales.

Uno de los episodios más llamativos fue la presentación improvisada de un grupo de chamamé, que interpretó canciones a pocos metros del entrenador, además del encuentro con un seguidor disfrazado de capibara que también se volvió viral.

Descanso antes del regreso a la Selección

Además de compartir tiempo con su familia, Scaloni aprovechó su paso por Pujato para recorrer el pueblo en bicicleta y asistir a un partido de la Liga Casildense en el club Alumni de Casilda. También visitó Sportivo Matienzo, institución donde dio sus primeros pasos como futbolista y recibió un reconocimiento.

Con su partida, el entrenador comienza la última etapa de su descanso antes de volver a enfocarse en la Selección Argentina, que retomará la competencia entre fines de septiembre y comienzos de octubre, en la primera ventana FIFA posterior al Mundial 2026. Mientras tanto, continúa la expectativa sobre su futuro y una posible renovación al frente del seleccionado nacional.

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