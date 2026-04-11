El enduro ya se vive en Jujuy: así se vive la jornada del Campeonato del NOA

Este sábado comenzó a vivirse la segunda fecha del Campeonato del NOA de enduro en Jujuy, con una importante participación de pilotos y público que se acercó desde temprano al circuito ubicado en la zona de Juan Galán.
Desde las primeras horas de la mañana, el predio mostró movimiento con las categorías infantiles y promocionales, que fueron las encargadas de abrir la jornada en un circuito que combina técnica y exigencia física. La propuesta también convocó a familias y aficionados, que se ubicaron en distintos sectores del recorrido para seguir de cerca el paso de las motos y disfrutar del espectáculo.
El evento, con entrada libre y gratuita, se presenta como una opción para pasar el fin de semana al aire libre, en contacto con la naturaleza y el deporte motor.
Campeonato del NOA de Enduro en Jujuy: lo que se viene
La actividad continuará este domingo, cuando será el turno de las categorías principales, que protagonizarán las competencias más intensas del campeonato. Se espera que desde las 11 de la mañana se viva el momento de mayor adrenalina, con pilotos que buscarán posicionarse en la tabla del torneo regional.
Con una convocatoria que supera los 150 participantes, el enduro vuelve a posicionarse como uno de los eventos deportivos destacados del fin de semana en Jujuy.
El relato de uno de los organizadores en la previa:
Embed - Enduro NOA en Jujuy: un espectáculo pensado para disfrutar en familia