El ex médico presidencial declarará ante la justicia: le harán 100 preguntas

Se trata de la persona que, según la denuncia de Fabiola Yañez , sería el médico que prescribió globulitos de árnica tras el presunto golpe en el ojo derecho que ella atribuye a Alberto Fernández . Saavedra es considerado un testigo clave , y la Justicia busca determinar si observó o no el hematoma en el ojo de la ex primera dama .

Le harán 98 preguntas al médico para saber si vio el moretón en el ojo

“Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, apuntó Yañez ante la fiscalía.

Ahora, el sistema judicial busca determinar qué información tenía Saavedra sobre el hematoma por el cual le prescribió árnica a Yañez. En este contexto, el fiscal le preguntará si, al ser contactado, le informaron si el moretón fue resultado de un golpe o un accidente; si acudió personalmente a la Quinta de Olivos para examinar a Yañez, y cuál fue el fundamento para prescribir el tratamiento homeopático con globulitos de árnica.

Declara el médico presidencial: le harán 98 preguntas para saber si vio el moretón en el ojo de Fabiola Yañez.

La Justicia ha confirmado que este medicamento ingresó a la Quinta de Olivos en fechas que corresponden con los golpes mencionados por la ex primera dama. Según el documento oficial al que este medio tuvo acceso, se detalla: “Se envía para PD (Primera Dama) frasco de árnica 30 C”. Además, se le indagará si Saavedra la atendió por motivos similares en otros momentos durante la presidencia de Fernández.

Con esta confirmación, los investigadores ahora están examinando la entrada de otros medicamentos en la residencia oficial en momentos que coinciden con las lesiones denunciadas por Yañez ante la Justicia.

A pesar de no haber podido precisar el día exacto en que se habría dado el "fuerte" golpe de puño de Alberto Fernández, Yañez explicó que el incidente tuvo lugar entre las últimas semanas de junio y la primera de julio de 2021. Durante ese período, se registró la entrada de “medicación” a la Quinta de Olivos para la entonces primera dama. Sin embargo, las planillas proporcionadas por el Gobierno no detallan qué tipo de medicamento se trataba.

Federico Saavedra, en el medio de la foto, declara este jueves ante la fiscalìa.

La Justicia confirmó el ingreso de árnica a la Quinta Presidencial de Olivos

El hecho es que el mismo día en que uno de los médicos de la presidencia solicitó la receta para el árnica que posteriormente se administraría a Yañez, también pidió heparina. Esta sustancia retrasa la coagulación de la sangre en personas que sufren condiciones médicas o se someten a procedimientos que elevan el riesgo de formación de coágulos.

Saavedra dirigía el equipo que brindaba atención continua en Olivos y deberá responder preguntas sobre cada uno de los miembros bajo su supervisión.

Federico Saavedra se presentará a las 10 ante el fiscal Ramiro González.

En el marco judicial, Saavedra no podrá rehusarse a contestar, ya que esta semana Alberto Fernández y Fabiola Yañez lo eximieron del secreto profesional. Este levantamiento del secreto responde a una solicitud del fiscal para asegurar que las respuestas del exjefe de la Unidad Médica Presidencial no se vean restringidas.

Para proporcionar información que ayude a aclarar aspectos relacionados con el caso, el médico presidencial necesitaba la autorización de Yañez y Fernández para divulgar detalles privados de ambos que están protegidos por el secreto profesional.

