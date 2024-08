Se filtraron los chats de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

“Necesito que atiendas a FIORIBELLO . Es muy grave el tema”. Alberto Fernández estaba atravesando momentos de gran tensión. Tras enviar ese mensaje, llamó a Fabiola Yañez , y conversaron durante 10 minutos. Su ex pareja había sido citada por el juez federal Julián Ercolini debido a los mensajes y fotos hallados en el celular de María Cantero , la secretaria de confianza. El ex presidente quería poner fin al escándalo ese mismo día.

“ Mi consejo es que hables lo menos posible ”, fue una de las advertencias. La conversación completa, a la que tuvo acceso Infobae , tuvo lugar el 28 de junio , el mismo día en que la ex primera dama decidió no presentar una denuncia penal.

"Me doy cuenta que estás muy lastimada", escribió Alberto Fernández

“Lamento mucho todo. Me doy cuenta que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande”, escribió Fernández el 28 de junio.

Ese día, Yañez participó en una audiencia virtual desde Madrid debido a los mensajes descubiertos en el teléfono de Cantero, confiscado el 7 de marzo como parte del caso relacionado con los seguros. El juez Ercolini la puso al tanto de las fotos y las evidencias. Además, le consultó si deseaba presentar una denuncia por violencia de género. Yañez decidió no hacerlo e incluso optó por no revisar las imágenes que ella misma había enviado a Cantero en 2021.

"Mi consejo es que hables lo menos posible", escribió el expresidente.

A las 16:22 de esa misma jornada, Yañez trató de tranquilizar a su ex compañero: “Ya hablé con Juan Pablo, quedate tranquilo voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer”. Fernández insistía con sus disculpas: “Lamento todo, Créeme”.

La tensión se había desencadenado un día antes. El 27 de junio, el abogado Fioribello llegó a los tribunales de Comodoro Py alrededor de las 10 de la mañana. Ya había sido contactado de manera confidencial. En el despacho del juez Ercolini, se enteró de la existencia de un expediente reservado y de mensajes que mencionaban violencia. Tan pronto como salió del lugar, se comunicó con Yañez y proporcionó su número para coordinar la audiencia. Al día siguiente, ella se conectó a la videollamada desde su apartamento en Madrid.

La secuencia del 28 de junio continúa. A las 17:46, Yañez intenta comunicarse con Fernández, pero él no responde. “Necesito hablar con vos. Urgente”, le escribe dos minutos después y vuelve a llamarlo.

"Lamento todo", el mensaje de disculpas de Alberto Fernández.

Fernández finalmente contesta a las 19:20: “Créeme que lamento enormemente todo”. Yañez le informa que en 15 minutos iniciaría la audiencia por Zoom. En ese momento, el ex presidente trata de guiar su discurso: “No hubiera nunca haber tenido que pasar por esto. Me viene internet por momentos. Mi consejo es que hables lo menos posible. Esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia”.

En efecto, ese día Yañez decidió no presentar la denuncia, y el juez Ercolini archivó el expediente reservado el 1 de julio. Desde entonces, según relatan quienes estaban en contacto con ambos, siguieron varios días de tranquilidad.

La serie de mensajes se detiene el 29 de junio, en plena madrugada, cuando Alberto Fernández envía un largo mensaje: “Mañana, cuando puedas, tratemos de hablar. Todo esto está muy mal y nosotros tenemos una responsabilidad que se llama Francisco. Siempre te dije que siempre te voy a amar y siempre te voy a cuidar. No tenés que tener dudas de eso. Igual pensé mucho en la cantidad de cosas que me dijiste hoy. Más allá de estar de acuerdo o no con vos, creo que te podría decir lo que realmente siento que nos pasó. No para pelear. Solo para poder seguir. Te mando un beso”.

La tranquilidad se interrumpió el sábado 3 de agosto, cuando Alberto Fernández descubrió que el diario Clarín iba a revelar los mensajes comprometidos que Yañez había enviado a Cantero.

Otro de los chats entre el ex presidente y la ex primera dama.

El ex presidente empezó a enviar mensajes a su círculo cercano. Algunos se alarmaron y salieron precipitadamente. Pablo Galindez, su medio hermano, fue el primero en acudir al departamento de Puerto Madero. Posteriormente llegaron Julio Vitobello y Alberto Iribarne, amigos de toda la vida. Juntos lograron tranquilizarlo.

Después de la exposición mediática, Fernández y Yañez reanudaron su comunicación en varias ocasiones. La ex primera dama estalló tras esos intercambios. El martes 6 de agosto, sin previo aviso, contactó al juez Ercolini e insinuó que el ex presidente la había amenazado para evitar que presentara la denuncia. Ya era demasiado tarde. Apenas dos horas después, Ercolini tomó las primeras medidas de investigación y prohibió al ex presidente salir del país. Así comenzó el caso judicial que ha sacudido al país.

Los primeros testigos

A las 10:30, está convocada la periodista Alicia Barrios, quien mantenía una relación con Yañez. “Fabiola explotó. Gracias a Dios. Pudo emerger de una relación tóxica. Su estado emocional, frágil, es la convalecencia de la enfermedad del alma, esa que no se ve a simple vista”, relató.

Federico Saavedra y Sofía Pacchi integran la lista de testigos.

A las 12:30, María Cantero, la veterana secretaria privada de Alberto Fernández, deberá comparecer. Su declaración es crucial. En su teléfono, confiscado el 7 de marzo en el marco de la investigación sobre la corrupción en seguros, se hallaron las imágenes de Fabiola Yañez con lesiones.

La ex primera dama confirmó ante la justicia que le había revelado a la secretaria los episodios de violencia que padecía. También le envió fotos de un ojo hinchado y un moretón en el brazo, así como algunos mensajes con Alberto Fernández. Ahora, Cantero tendrá que confirmar si sostuvo esas conversaciones con Yañez.

Los chats de Alberto Fernández a Fabiola Yañez el día que la ex primera dama desistió de hacer la denuncia por violencia de género.

Ayer, el fiscal Ramiro González estableció que Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médico Presidencial, deberá declarar el 5 de septiembre. Sin embargo, aún no se ha fijado una fecha para el testimonio de Sofía Pacchi, antigua amiga de Fabiola Yañez, debido a que acaba de dar a luz y se encuentra en periodo de descanso.

