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22 de octubre de 2026 - 11:16
Política.

El Gobierno aclaró por qué Javier Milei tenía una venda en el cuello

Desde la Casa Rosada explicaron que el Presidente se golpeó al salir de la bañera a principios de semana y sufrió un hematoma.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
En el Gobierno explicaron el motivo de la venda en el cuello de Javier Milei.&nbsp;

En el Gobierno explicaron el motivo de la venda en el cuello de Javier Milei. 

Javier Milei generó sorpresa durante su estadía en España al mostrarse en público con una venda en el cuello. Fuentes oficiales explicaron que el mandatario tuvo un accidente en su casa a principios de esta semana, cuando se golpeó al salir de la bañera y sufrió un hematoma.

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De acuerdo con lo informado por fuentes del Gobierno, el Presidente está en buenas condiciones y utiliza la venda para proteger el área del golpe. La herida pudo verse este miércoles, mientras participaba de un acto en Madrid, lo que despertó inquietudes sobre la salud del mandatario.

La foto de Milei con el cuello vendado se difundió rápidamente mientras asistía a un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en el Real Casino de Madrid. Durante el encuentro, el mandatario contestó consultas de la prensa y volvió a generar polémica por sus expresiones sobre la política.

La escena tuvo lugar durante su estadía en España, que contempló reuniones y actividades vinculadas con la economía y la política. Frente a empresarios e inversores, el jefe de Estado defendió las decisiones de su administración y cuestionó con dureza al presidente español, Pedro Sánchez, a quien tildó de “impresentable dictador”.

Durante la actividad, el jefe de Estado protagonizó una tensa discusión con una periodista de la Cadena SER, quien le consultó si su visita al país podía generar incomodidad en el Partido Popular y Vox. Milei rechazó el planteo y respondió con agravios dirigidos a la comunicadora.

Además, en el marco de su estadía en España, el mandatario mantuvo un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y se vinculó con dirigentes cercanos a la derecha española.

Las críticas de Javier Milei al socialismo

“España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y la falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, aseguró el mandatario.

“Desde nuestro gobierno estamos generando las condiciones para que todos los argentinos decidan regresar a su hogar. Estudios recientes muestran que, mientras que en el gobierno de la condenada, la ‘Reina de la Tobillera’, la corrupta Cristina Kirchner, cerca del 45% de los jóvenes se querían ir del país; con Mauricio Macri trepó al 55%; con Alberto Fernández superaba el 70%; y hoy el número de jóvenes que se quieren ir de la Argentina cayó al 25% y sigue en caída. Estamos reconstruyendo los cimientos de la Argentina para que nuestros jóvenes se quieran quedar en el país”, manifestó Milei, y agregó que hay que “sacar a los socialistas a patadas” porque España “es la cuna del liberalismo”.

Milei volvió a arremeter contra el socialismo y lo responsabilizó de impulsar la “invasión” migratoria en Ceuta por conveniencia electoral. “Los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo. Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto y si el precio es la destrucción total del país, está más que dispuesto a pagarlo”, afirmó el Presidente.

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