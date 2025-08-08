El Gobierno adelantó que mantendrá las reformas hechas con los decretos rechazados en el Congreso

El Gobierno anticipó que sostendrá las reformas realizadas con los decretos que fueron rechazados por el Congreso.

El Poder Ejecutivo respaldó la validez jurídica de los decretos delegados y dejó en claro que mantendrá las reformas ya puestas en marcha, a pesar del reciente revés legislativo que complicó parte del plan oficial para reformar el funcionamiento del Estado. Así lo expresó Guillermo Francos , actual jefe de Gabinete , en declaraciones a radio Rivadavia .

Durante la entrevista, el funcionario manifestó un fuerte rechazo hacia aquellos diputados que anteriormente habían apoyado iniciativas del Gobierno —como la Ley Bases — y que ahora se alinearon con sectores opositores para rechazar los decretos.

“Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica ”, señaló Francos , poniendo en evidencia lo que consideró una incoherencia dentro del Congreso .

Al referirse al rol de los entes estatales , el jefe de Gabinete hizo hincapié en que muchas de las transformaciones impulsadas por el Gobierno nacional ya comenzaron a tener impacto. Señaló que se avanzó en la reestructuración y disminución de organismos como el INTA y el INTI , y que tanto la dimensión del aparato estatal como el nivel del gasto eran inviables .

“No cuestionamos la función del INTA, pero sí la burocracia administrativa que tenía”, aclaró, y dio un ejemplo concreto: “contaba con ‘como seis mil empleados y tres mil automóviles. Una cosa ridícula, ¿no?’”.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Francos afirmó que estas medidas fueron claves para comenzar a ordenar las cuentas públicas. “Si vos tenés un déficit del 15% sobre un producto de seiscientos mil millones, estás teniendo un déficit de noventa mil millones de dólares de déficit público. Eso no lo puede resistir nadie. Nuestro país no lo puede resistir”, advirtió, recordando el historial de desbalances fiscales de años anteriores.

Además, resaltó que con la asunción de la nueva gestión, “pasamos de déficit a superávit, 3,8% del PBI en 2024 y 2,4% en 2025. Eso fue la primera parte de nuestras reformas”.

Impacto del ajuste y resistencia política a los decretos

El jefe de Gabinete sostuvo que la población ya empieza a notar el impacto de los recortes fiscales. Indicó que los estudios de opinión cualitativa reflejan que la gente comprende el vínculo entre el equilibrio de las cuentas públicas y la desaceleración de los precios. “El resultado es que se acaba para siempre la inflación. Y eso es lo que el kirchnerismo no tolera y por eso quiere atacar cargando al Gobierno de nuevos gastos”, afirmó.

Además, Francos respaldó la labor encabezada por Federico Sturzenegger en materia de reorganización estatal. “Lo que ha hecho es simplificar el funcionamiento de la administración pública, hacerle más fácil al empresario convivir con el Estado y desarrollar su actividad. Y todo eso es lo que va generando el cambio”, concluyó.

Guillermo Francos Guillermo Francos.

Durante la sesión llevada a cabo el miércoles pasado, se alcanzó la mayoría necesaria para rechazar cinco decretos delegados. Entre ellos se encuentra el 462/25, que propone cambios en entidades técnicas como el INTI y el INTA; el 345/25, orientado a eliminar el Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares; el 351/25, que plantea convertir al Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete; el 340/25, que apunta a liberalizar la actividad de la Marina Mercante; y el 461/25, que impulsa la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

Al ser consultado sobre la posibilidad de evitar que el Senado avance con el rechazo a los decretos, respondió que eso dependerá del contexto legislativo y de la postura que adopte Victoria Villarruel en su rol de titular de la Cámara alta. “Por más que sancionen el rechazo de los decretos delegados en el Senado, eso va a tener algún impacto, pero no demasiado, porque esos decretos ya están en vigencia y las modificaciones ya se hicieron”, afirmó.

Facultades delegadas, alianzas legislativas y el rumbo económico

Francos también habló sobre el uso histórico de las facultades delegadas entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. En ese sentido, afirmó que “el peronismo y el kirchnerismo abusaron de la facultad constitucional durante todos sus gobiernos”, y contrastó esa práctica con la del actual Gobierno, que —según remarcó— solicitó la delegación solo por un período de doce meses y cumplió con ese plazo sin extenderlo.

“Hemos hecho lo que pedimos y la facultad que se nos atribuyó por el Congreso. Esos mismos que hoy están rechazando decretos delegados, son los que autorizaron a los gobiernos anteriores a funcionar todo el tiempo con delegación de facultades”, disparó.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado confirmó que las funciones excepcionales que le otorgó el Congreso con la Ley Bases finalizarán a mediados de año. Sturzenegger confirmó que no se renovarán las facultades delegadas y anticipó los próximos decretos de la “motosierra”.

Al referirse al vínculo con el PRO, Francos reafirmó que la alianza se mantiene firme y con proyección a largo plazo, más allá de las circunstancias electorales del momento. Resaltó el trabajo articulado que vienen desarrollando en el Congreso, aunque cuestionó con dureza la actitud de algunos legisladores que hoy se alejan, calificándola de “irresponsable”.

“Me parece increíble que todavía haya legisladores que no entiendan que el camino pasa por cambiar el Estado argentino y permitir que tengamos superávit y que no impacte todo ese peso del Estado en la economía, la actividad privada, en los empresarios que invierten en el campo, en la industria, en la energía, el petróleo, la minería, que son el futuro de la Argentina”, expresó.