El Gobierno designó a Fabián Fernández en Comunicación y Prensa

El Gobierno designó a Fabián Fernández como nuevo Secretario de Comunicación y Prensa

El Gobierno nacional designó a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa , en reemplazo de Javier Lanari. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se enmarca en una reorganización del área comunicacional del Poder Ejecutivo.

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Fernández asumirá la conducción de una estructura que tendrá como desafío ordenar la estrategia de prensa del Gobierno y coordinar la comunicación oficial junto con la nueva Vocería Presidencial, encabezada por Adrián Ravier.

Fabián Fernández es especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa. A lo largo de su carrera integró distintos equipos de gestión y desarrolló tareas vinculadas con la comunicación institucional.

Desde 2023 se desempeñaba al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF, experiencia que fue especialmente destacada por el Gobierno al anunciar su nombramiento.

Su llegada a la administración nacional busca imprimir una nueva dinámica a la estrategia comunicacional y fortalecer la coordinación entre la Casa Rosada, los medios y las distintas áreas del Ejecutivo.

Reemplazará a Javier Lanari

Fernández ocupará el lugar que dejó Javier Lanari, quien se desempeñó como secretario de Comunicación y Prensa desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en diciembre de 2023.

Manuel Adorni agradeció públicamente el trabajo realizado por Lanari durante sus dos años y medio en el cargo y le deseó éxito en sus próximos proyectos.

La salida se resolvió en medio de los cambios que impulsa el Gobierno en su esquema de comunicación y después de la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial.

Cómo quedará organizada la comunicación del Gobierno Nacional

La nueva estructura dependerá directamente de la Jefatura de Gabinete. Mientras Ravier estará a cargo de la vocería y de explicar públicamente las principales medidas del Gobierno, Fernández tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de prensa y comunicación institucional.

El objetivo será unificar criterios, mejorar la difusión de las decisiones oficiales y ordenar la relación entre las diferentes áreas del Ejecutivo y los periodistas acreditados.

Entre los desafíos inmediatos también aparece la organización del vínculo con la prensa dentro de la Casa Rosada y la definición de la modalidad que tendrán las futuras conferencias oficiales.

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