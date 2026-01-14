miércoles 14 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de enero de 2026 - 20:11
País.

El Gobierno dio de baja tres prepagas más: cuáles son

La Superintendencia de Servicios de Salud inició el proceso para eliminar del registro a tres entidades que estaban inactivas y sin afiliados.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Prepagas.

Prepagas.

Lee además
Las principales compañías del sector actualizaron sus cuotas, con variaciones autorizadas por debajo del ritmo inflacionario.
Salud.

Prepagas confirmaron los aumentos para octubre: así quedan las cuotas de las principales empresas
transporte, alquileres y prepagas: uno por uno, todos los aumentos de noviembre 2025
Economía.

Transporte, alquileres y prepagas: uno por uno, todos los aumentos de noviembre 2025

La decisión se enmarca en el proceso de reordenamiento del sistema de salud argentino impulsado por el Gobierno nacional, que busca depurar el padrón de prepagas eliminando aquellas que carecen de afiliados, se encuentran inactivas o no cumplieron con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Por qué se tomó la medida

Según informó oficialmente la SSS, el organismo “inició el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el Registro y la baja del registro provisorio otorgado” a las tres entidades mencionadas. En todos los casos, se trataba de compañías que no tenían afiliados activos y que no presentaron la documentación requerida.

Desde la Superintendencia explicaron que este proceso de fiscalización permitió detectar empresas que figuraban inscriptas de manera provisoria, pero que jamás acreditaron funcionamiento real ni cumplieron con obligaciones como la presentación de padrones, balances, cartillas médicas y contratos con prestadores.

El caso de la Obra Social del Personal Aeronáutico

Los detalles
Gobierno y prepagas.

Gobierno y prepagas.

Tras conocerse la medida, desde la OSPA difundieron un comunicado para llevar tranquilidad a los afiliados. Aclararon que la baja corresponde únicamente a su autorización para operar como entidad de medicina prepaga, otorgada hace más de 20 años, y que nunca funcionó bajo ese formato.

Además, detallaron que el pedido de baja había sido realizado por la propia institución hace tres años y que la publicación en el Boletín Oficial solo formalizó una situación ya solicitada.

Sancor Medicina Privada y Staff Médico

En el caso de Sancor Medicina Privada y Staff Médico, ambas firmas se desprenden de Sancor Salud y la solicitud de baja también fue voluntaria. Por ese motivo, desde el sector aclararon que no habrá interrupciones en la cobertura para los afiliados, ya que las empresas no operaban activamente como prepagas.

Más de 110 prepagas dadas de baja

Con estas tres nuevas bajas, ya son más de 110 las compañías de medicina privada eliminadas del registro desde el inicio de la actual gestión. La Superintendencia profundizó los controles durante 2024 y 2025, exigiendo a todas las entidades la regularización de su situación administrativa.

“El relevamiento evidenció que muchas empresas figuraban inscriptas de forma provisoria sin haber presentado nunca documentación ante la Superintendencia”, indicaron desde el organismo a fines del año pasado.

El Gobierno sostiene que el objetivo de estas medidas es ordenar el sistema, dar transparencia y proteger a los usuarios, evitando que operen entidades sin respaldo ni funcionamiento real dentro del esquema de salud privada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Prepagas confirmaron los aumentos para octubre: así quedan las cuotas de las principales empresas

Transporte, alquileres y prepagas: uno por uno, todos los aumentos de noviembre 2025

Alquileres y prepagas: uno por uno, los aumentos que llegan en diciembre de 2025

La medicina prepaga aumenta sus cuotas desde enero: cuánto habrá que pagar

Comedores infantiles: "Se recibe 150 pesos al día por chico y la última vez que se pagó fue en septiembre"

Lo que se lee ahora
Qué es un UTV, el vehículo que protagonizó el choque en Pinamar. video
Sociedad.

Qué es un UTV, el vehículo involucrado en un accidente de Pinamar

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy. video
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Alerta meteorológico. video
Atención.

Jujuy está bajo alerta amarilla por tres días: se esperan tormentas y posible granizo

Estadio de Altos Hornos Zapla. video
Policiales.

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Jujuy Básquet.
LaLiga.

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Carnaval en Jujuy. video
Festejos.

A un mes del Carnaval 2026: cuánto se gasta y qué conviene comprar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel