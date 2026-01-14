El Gobierno dio de baja tres prepagas más: cuáles son

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) anunció la baja de otras tres prepagas que figuraban con registro provisorio para operar como empresas de medicina prepaga. Se trata de Staff Médico S.A. , Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA) .

La decisión se enmarca en el proceso de reordenamiento del sistema de salud argentino impulsado por el Gobierno nacional, que busca depurar el padrón de prepagas eliminando aquellas que carecen de afiliados, se encuentran inactivas o no cumplieron con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Según informó oficialmente la SSS, el organismo “inició el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el Registro y la baja del registro provisorio otorgado” a las tres entidades mencionadas. En todos los casos, se trataba de compañías que no tenían afiliados activos y que no presentaron la documentación requerida .

Desde la Superintendencia explicaron que este proceso de fiscalización permitió detectar empresas que figuraban inscriptas de manera provisoria, pero que jamás acreditaron funcionamiento real ni cumplieron con obligaciones como la presentación de padrones, balances, cartillas médicas y contratos con prestadores.

El caso de la Obra Social del Personal Aeronáutico

Tras conocerse la medida, desde la OSPA difundieron un comunicado para llevar tranquilidad a los afiliados. Aclararon que la baja corresponde únicamente a su autorización para operar como entidad de medicina prepaga, otorgada hace más de 20 años, y que nunca funcionó bajo ese formato.

Además, detallaron que el pedido de baja había sido realizado por la propia institución hace tres años y que la publicación en el Boletín Oficial solo formalizó una situación ya solicitada.

Sancor Medicina Privada y Staff Médico

En el caso de Sancor Medicina Privada y Staff Médico, ambas firmas se desprenden de Sancor Salud y la solicitud de baja también fue voluntaria. Por ese motivo, desde el sector aclararon que no habrá interrupciones en la cobertura para los afiliados, ya que las empresas no operaban activamente como prepagas.

Más de 110 prepagas dadas de baja

Con estas tres nuevas bajas, ya son más de 110 las compañías de medicina privada eliminadas del registro desde el inicio de la actual gestión. La Superintendencia profundizó los controles durante 2024 y 2025, exigiendo a todas las entidades la regularización de su situación administrativa.

“El relevamiento evidenció que muchas empresas figuraban inscriptas de forma provisoria sin haber presentado nunca documentación ante la Superintendencia”, indicaron desde el organismo a fines del año pasado.

El Gobierno sostiene que el objetivo de estas medidas es ordenar el sistema, dar transparencia y proteger a los usuarios, evitando que operen entidades sin respaldo ni funcionamiento real dentro del esquema de salud privada.