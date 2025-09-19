Prepagas confirmaron los aumentos para octubre: así quedan las cuotas de las principales empresas

En medio de cambios profundos en la salud privada , las compañías prepagas resolvieron aplicar en octubre nuevos aumentos de tarifas que afectará a más de seis millones de usuarios . Esto se da en un contexto atravesado por la activación de reformas regulatorias que alteraron la forma de establecer los valores , promovieron mayor competencia e introdujeron criterios de transparencia.

Estos elementos repercuten en el funcionamiento de una actividad especialmente delicada para las finanzas de las familias argentinas . De acuerdo con lo notificado por las prepagas al Ejecutivo , los ajustes previstos para el próximo mes rondarán el 1,9% , coincidiendo con la variación de precios de agosto que difundió recientemente el Indec .

Desde el oficialismo destacan que los incrementos se mantengan alineados con el índice de inflación , aunque para numerosos hogares el desembolso de la cuota continúa representando una carga elevada , en un escenario de estancamiento económico y sueldos que no logran repuntar.

Detalle de los aumentos en las prepagas

Según los datos elevados al Gobierno, este será el porcentaje de actualización que aplicarán las principales compañías durante octubre:

Hospital Italiano (diferencia planes con y sin copagos): promedio 1,1%. En este caso, los planes sin copago subieron 2,2% y los otros, 0%.

(diferencia planes con y sin copagos): promedio En este caso, Sancor : 1,70%

: OSDE : 1,85%

: Medicina Esencial : 1,90%

: Avalian : 1,90%

: Medifé : 1,90%

: Galeno : 1,90%

: Jerárquicos Salud : 1,90%

: Luis Pasteur : 1,90%

: Swiss Medical : 1,90%

: Medicus: 1,92%

El nuevo entorno regulatorio impulsó competencia y mayor transparencia en los valores de la medicina privada.

Luego de las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo a comienzos del año, el sector de la medicina prepaga comenzó a regirse por un mecanismo distinto para determinar los aranceles. La normativa buscó fomentar la competencia entre prestadoras, evitar prácticas de concentración o pactos entre compañías y, al mismo tiempo, ampliar la gama de alternativas disponibles para los afiliados.

Desde el Gobierno destacaron que los incrementos mensuales se mantienen en línea con el índice de precios al consumidor difundido por el Indec. Además, remarcaron que esta tendencia se viene repitiendo a lo largo del año, con ajustes que, en la mayoría de los casos, no superan la inflación e incluso en ciertos períodos resultan equivalentes o menores.

Los detalles Gobierno y prepagas: se acordó un reintegro de los aumentos en 12 cuotas.

Impulso a la libre competencia

“El sector acompaña el camino descendente de la inflación. Esto se dio a partir de las reformas que hizo el Gobierno Nacional para impulsar la libre competencia entre las empresas, terminar con las cartelizaciones y los abusos e incrementar la oferta para la gente”, dijeron en el Gobierno. Y agregaron que “ahora los afiliados pueden ver los valores de las cuotas en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud, analizar qué cobertura le viene mejor y elegir en libertad”.

El Ejecutivo promovió la difusión periódica de los precios correspondientes a cada plan y cobertura a través del sitio web de la Superintendencia de Servicios de Salud. Este sistema en línea brinda la posibilidad de que cualquier persona afiliada verifique de manera inmediata las tarifas vigentes y compare distintas propuestas sin necesidad de recurrir a terceros ni acceder a datos limitados.

De esta manera, cada usuario cuenta con mayores herramientas para trasladarse a otra compañía dentro de un escenario más abierto a la competencia y seleccionar la alternativa que mejor responda a sus necesidades particulares.

En el portal oficial, los afiliados pueden consultar no solo el valor exacto de las cuotas, sino también información sobre la red de prestadores, las zonas de cobertura y las condiciones específicas de cada plan. La modificación regulatoria impulsada por el Estado incorporó la opción de trasladarse de un servicio a otro y derribó trabas que antes dificultaban la movilidad de los usuarios.

Las estadísticas muestran que, a partir de 2025, los incrementos mensuales en el sector de salud privada comenzaron a moderarse, acompañando la estrategia gubernamental de bajar la inflación. Este comportamiento contrasta con períodos previos, cuando las subas superaban con amplitud los índices oficiales difundidos por el Indec. En el último mes relevado, los incrementos se ubicaron entre el 1,6% y el 1,9%.