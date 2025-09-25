El jefe de ARCA argumentó el fin de las retenciones cero y negó haber beneficiado a grandes cerealeras

El director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , Juan Pazo , confirmó que no se continuará con el programa de retenciones cero tras registrarse operaciones por US$7000 millones en apenas tres días. Pazo aclaró que la iniciativa no favoreció a las grandes cerealeras , sino que consistió en una reducción temporal de alícuotas .

Medida. El Gobierno apuesta a la carne para sumar dólares y baja retenciones a cero

Economía. El Gobierno de Javier Milei quita todas las retenciones a los granos para aumentar la oferta de dólares

Según explicó, el principal impacto recaerá sobre “el área política que va a tener que reducir esos fondos para que no se comprometa el equilibrio fiscal ”. Además, destacó que el excedente generado se reinvertirá en la actividad económica .

“La medida era clara, esto terminaba por efecto de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) cuando se llegaba al 31 de octubre o a los US$7000 millones . Esta medida cumplió su objetivo y terminó”, afirmó Pazo durante el streaming La Casa .

Y añadió: “Se terminó tal cual lo decía el decreto. Ahora los productores tienen la capacidad de vender a los exportadores y creo van a tener una oportunidad”.

El decreto 682 contemplaba retenciones cero para la exportación de soja, maíz, otros granos y oleaginosas, así como sus derivados. La normativa estaba programada para aplicarse hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que las exportaciones declaradas alcanzaran los US$7000 millones, lo que sucediera primero.

El jefe de ARCA justificó el fin de las retenciones cero.

Impacto histórico y beneficios para los productores

Pazo calificó esta situación como un récord histórico en la liquidación de divisas y defendió la disposición. “Hay una suba significativa de la cotización en pizarra de la soja contra el viernes. Este beneficio se traslada a los productores. Nunca vi retenciones cero en la Argentina”, afirmó.

En cuanto al impacto para los productores, destacó que se reflejará en el diferencial del precio en pizarra, pero advirtió que las cerealeras no disponen del stock suficiente para cubrir la medida: “Van a tener que salir a comprarle al productor”.

“Nosotros siempre dijimos que le íbamos a sacar la pata de la cabeza a la producción y potenciar la exportación. Esta es una medida más que va en ese sentido”, concluyó.

El jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

El titular de la Sociedad Rural criticó al Gobierno por el fin de las retenciones cero

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, cuestionó al Gobierno por la finalización de las retenciones cero. “Muchos productores se quedaron afuera”, señaló.

“Nunca dudamos que al 31 de octubre se iban a alcanzar los US$7000 millones, porque en una ventana como esa los productores íbamos a ver esa posibilidad de vender nuestro producto. Ahora bien, sí nos llamó la atención que en 48, 72 horas se cubrió todo y que volvemos como antes”, explicó el dirigente en radio Mitre.

Juan Pazo con el equipo económico.

“Hay que ser prudentes, tener datos concretos, ver cómo se generó esto y evaluar hacia adelante que los derechos de exportación puedan volver a estar como hace días. Por lo menos que los productores tengamos certezas en cuánto va a valer nuestro producto de acá para adelante”, añadió.