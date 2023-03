“En una tierra muy lejana dos potencias se enfrentaron por la tercera estrella en la batalla más épica jamás vista” comienza relatando una voz en off mientras aparecen las imágenes de “la joven promesa (Kylian Mbappé) vs. The GOAT (Lionel Messi). Uno luchó por el sueño de millones, el otro por quedarse con el trono. En la historia de superación más impactante de todos los tiempos”.