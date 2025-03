El Papa Francisco pasó una noche de buen descanso y se encuentra "estable"

Aunque mostró signos de recuperación, el Sumo Pontífice sigue bajo tratamiento con oxígeno de alto flujo y, durante la noche, volvió a utilizar ventilación mecánica no invasiva. El informe médico emitido ayer por la tarde señaló que no ha manifestado fiebre y permanece lúcido, participando activamente en las terapias y con plena orientación. No obstante, su evolución sigue siendo cautelosa.