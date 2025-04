El Papa Francisco y su amor por San Lorenzo, el club de sus amores

Desde 2008 figuraba como socio número 88.235 y, según informó la propia institución , siguió pagando la membresía incluso después de ser elegido Papa . A pesar de haber dejado de mirar televisión en 1990 , nunca perdió contacto con el equipo de Boedo . De hecho, gracias a la colaboración de quienes lo rodeaban en el Vaticano , seguía de cerca las novedades: “ Un guardia suizo me pasa los resultados ”, reveló en una entrevista poco después del inolvidable 13 de marzo de 2013 .

El papa Francisco con una bandera con su imagen y los colores del club de sus amores.

El entusiasmo por San Lorenzo se encendió en 1946, cuando Jorge Bergoglio, siendo un niño de solo nueve años, acompañó a su padre Mario —trabajador ferroviario y ferviente seguidor del club— a las gradas del antiguo Gasómetro ubicado en Avenida La Plata. Desde allí, fue testigo de las brillantes actuaciones del equipo azulgrana, que ese año logró alzarse con el título al sumar 46 unidades, superando por tres a Boca Juniors y aventajando en cinco a River Plate.

Aquel equipo de San Lorenzo logró marcar 90 tantos en tan solo 30 encuentros, alcanzando un promedio notable de tres goles por partido. Este rendimiento sobresaliente fue posible gracias a un ataque legendario conocido como El Trío de Oro, conformado por Armando Farro, René Pontoni y Rinaldo Martino, quien se convirtió en el máximo referente futbolístico de Bergoglio.

Jorge Bergoglio, antes de convertirse en el papa Francisco, con el escudo de San Lorenzo.

Esa campaña quedó profundamente grabada en su memoria. En 2018, el Papa Francisco fue capaz de recitar sin titubeos la alineación completa del plantel que se consagró campeón, cuyo guardameta era Mirko Blazina y que tenía a Diego García como entrenador. En más de una oportunidad, recordó con lujo de detalles diversas acciones en la cancha y celebraciones, como el gol que marcó Pontoni el 20 de octubre de 1946, durante la contundente victoria por 5 a 0 frente a Racing. “La Chancha bajó la pelota de pecho, amagó entre dos, y pateó cruzado… fue un gol como para pasarlo en el Colón”, recordó.

Los homenajes de San Lorenzo para el Papa Francisco

Esa lealtad fue correspondida. Luego de que Bergoglio asumiera como Papa, San Lorenzo lo homenajeó de múltiples maneras. En el estadio Pedro Bidegain aparecieron banderas con su rostro, el equipo principal lució un distintivo especial en el uniforme con su figura, y la conquista del Torneo Inicial 2013, bajo la dirección técnica de Juan Antonio Pizzi, fue vivida como una dedicatoria especial. Sin embargo, el punto más alto se alcanzó con el título de la Copa Libertadores en 2014, bajo la conducción de Edgardo Bauza, cuando el club concretó el sueño largamente postergado de levantar el máximo trofeo continental.

Mucho antes de convertirse en el líder de los católicos, Jorge Mario Bergoglio se había hecho fanático de su querido Ciclón.

Al poco tiempo, un grupo conformado por dirigentes y futbolistas se trasladó hasta la Santa Sede para obsequiarle al Sumo Pontífice una copia del trofeo junto con una camiseta especial, en la que el escudo del club aparecía adornado con una aureola. Al notar ese detalle, Francisco bromeó con picardía: “son unos caraduras”, según contó entre risas Guillermo Karcher, quien en ese momento se desempeñaba como Secretario de Protocolo del Vaticano.

La figura de René Pontoni, referente indiscutido de aquel San Lorenzo campeón de 1946, tiene un lugar privilegiado en la memoria futbolística de Francisco. Oriundo de Santa Fe y nacido en 1920, Pontoni dejó una huella imborrable en el club de Boedo con 66 goles en apenas 102 encuentros, y tuvo una destacada actuación con la camiseta albiceleste, donde convirtió 19 tantos en igual número de partidos.

Fue protagonista estelar durante la histórica gira europea de 1946-1947, en la que San Lorenzo superó al Atlético Aviación y a los seleccionados de España y Portugal, recibiendo ovaciones en escenarios emblemáticos como Las Corts, en Barcelona, donde el público lo despidió entonando un cántico especial en su honor: “Son els millor del mon”.

La historia del papa Francisco y su pasión por el club de sus amores.

La conexión de Francisco con San Lorenzo también se forjó a través de actos discretos y momentos personales que, años más tarde, cobraron notoriedad por la proyección global que adquirió su figura. En 2009, cuando todavía ejercía como arzobispo en la capital argentina, Bergoglio se acercó a la residencia de los futbolistas juveniles del club y celebró allí el rito de la Confirmación con los chicos de las divisiones inferiores.

Uno de esos jóvenes futbolistas era un chico llamado Ángel Correa, quien rememoró, años más tarde: “Yo tenía 14 años, vivía en la pensión, estaba encerrado ahí todo el día, y vinieron a preguntarme a mí y a los demás chicos si queríamos confirmarnos, y aproveché la posibilidad. Al tiempo me enteré de que el tipo que me había confirmado era el Papa; no lo podía creer”.

Cinco años después, Correa integró el equipo que conquistó la Copa Libertadores 2014 y, con el paso de los años, fue llamado a la selección nacional, con la que logró la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el memorable Mundial de Qatar 2022. En cada torneo en el que participó, el equipo se consagró campeón.

Era el socio número 88.235 y gracias a su padre había heredado el fanatismo por el Ciclón.

Recibido por figuras destacadas del fútbol y otros deportes, como Lionel Messi en 2013 y el propio Diego Maradona al año siguiente, el papa Francisco, casi sin proponérselo, logró dar a conocer globalmente al club de su corazón. “Que gane San Lorenzo”, será para siempre una de las frases que más recordarán los fanáticos del Ciclón y los amantes de la pelota. Porque primero como Jorge Bergoglio y años más tarde como el papa Francisco, ese hombre siempre tuvo el color azulgrana en su corazón.