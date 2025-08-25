lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 10:26
Visita.

El presidente de la UIA llega a Jujuy esta semana para analizar los desafíos de la industria local

Martín Rappallini, presidente de la UIA, visitará Jujuy en el marco de una gira por el país para reunirse con empresarios locales e intercambiar ideas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El presidente de la UIA llega a Jujuy esta semana

El presidente de la UIA llega a Jujuy esta semana

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, llegará esta semana a la provincia de Jujuy en el marco de la gira federal que la entidad desarrolla en distintas regiones del país. Estará acompañado por el secretario de la UIA, Eduardo Nougués, y otros miembros del comité ejecutivo.

Lee además
Federico Gatti.
Producción.

La Unión Industrial de Jujuy realizó un balance del año 2024
Conversatorio de la Unión Industrial de Jujuy (Archivo)
Convocatoria.

La Unión Industrial de Jujuy invitó a la segunda charla del ciclo "Producción en Foco"

Durante su estadía mantendrá reuniones con el gobernador Carlos Sadir, el presidente de la Unión Industrial de Jujuy (UIJ), Federico Gatti, y con empresarios locales, con el objetivo de abordar los principales desafíos de la industria jujeña.

Agenda de la visita

Uno de los puntos destacados del viaje será la visita a la empresa Ledesma, programada para el miércoles 27 de agosto. Allí, la comitiva recorrerá la zafra azucarera y los procesos industriales vinculados a la producción de azúcar, papel y vajilla descartable, pilares de la industria jujeña.

La llegada del titular de la UIA se enmarca en la previa de la conmemoración del Día de la Industria, que tendrá su acto central el próximo 2 de septiembre en Córdoba.

Presentación de un decálogo industrial

En ese encuentro nacional, la UIA presentará el Decálogo del Nuevo Contrato Productivo, un compromiso que busca impulsar una agenda compartida entre uniones regionales y cámaras sectoriales.

El documento reunirá los ejes prioritarios para el desarrollo industrial argentino, entre los que se destacan:

  • Reforma tributaria para un sistema más eficiente y competitivo.

  • Modernización laboral que acompañe la innovación y nuevas formas de producción.

  • Inversión en infraestructura, clave para mejorar la competitividad regional.

Gira por el NOA

La visita a Jujuy será parte de una agenda más amplia en el Noroeste Argentino, ya que la comitiva de la UIA también tiene previsto trasladarse a Tucumán, donde continuará el diálogo con empresarios e instituciones de la región.

Con estas acciones, la UIA busca fortalecer el vínculo con las economías provinciales y diseñar estrategias conjuntas que permitan potenciar la producción y el empleo industrial en todo el país.

