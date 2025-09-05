El repudiable comentario del Gordo Dan sobre Luis Juez que indignó a todos: ¿Qué dijo?

Un propagandista de Milei atacó a Juez con un repudiable comentario sobre su hija con discapacidad.

Daniel Parisini , conocido como “El Gordo Dan” y vinculado a la propaganda del Gobierno , arremetió este jueves contra el senador nacional del PRO, Luis Juez , tras su voto en contra del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad . En un mensaje en X , realizó un polémico comentario sobre Milagros , la hija del legislador, quien padece parálisis cerebral .

“Luis Juez le... adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija”, escribió. Además, lo responsabilizó: “No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei ”.

La publicación de “El Gordo Dan” generó un inmediato rechazo por parte del exjefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) , Oscar Zago , quien expresó: “ Es vergonzoso que en las cúspides del gobierno haya gente capaz de estas cosas. Dan asco ”. “Lo repito una y mil veces: cuiden al Presidente , porque está en juego el futuro del país . Le pido que se sume al repudio . Una falta de respeto total”, remarcó el titular del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo .

Minutos después, el publicista oficial eliminó el tuit y desde el Poder Ejecutivo se distanciaron de sus declaraciones. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , condenó el comentario y afirmó: “Me parece absolutamente fuera de lugar y creo que no puede aceptarse de ninguna manera la grosería ni la forma en la que se expresa ni el fondo de la cuestión. Juez ya había anticipado en su votación anterior cuál era su posición, de modo que a mí no me sorprende para nada”.

El mensaje del Gordo Dan.

Francos explicó que se comunicó con Luis Juez para expresarle su repudio por el comentario realizado por “Gordo Dan” y para ofrecerle disculpas. “No se puede aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor”, afirmó.

“Que haya borrado el tuit es lo que corresponde, se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad. No se puede cuestionar a las personas que expresan una posición libremente. Juez, además, tiene una relación de amistad con el Presidente y nos ha apoyado en muchos temas. Fue un exabrupto de esta persona”, añadió.

Por otra parte, el jefe de Gabinete enfatizó que “Gordo Dan” no forma parte del Gobierno y actúa de manera independiente. “Yo no pude hablar con el Presidente porque está de viaje, pero estoy seguro de que va a estar en total desacuerdo con esta expresión”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/dipzago/status/1963747072349544756&partner=&hide_thread=false Repudio total. Es vergonzoso que en las cúspides del gobierno haya gente capaz de estas cosas. Dan asco. Lo repito una y mil veces: cuiden al Presidente, porque está en juego el futuro del país.

Le pido al presidente que se sume al repudio.

Una falta de respeto total. https://t.co/nOxklCjDU9 — Oscar Zago (@dipzago) September 4, 2025

Hasta el momento, Luis Juez no se pronunció directamente sobre el comentario de “Gordo Dan”. No obstante, compartió un mensaje publicado por su hijo, Martín, quien expresó: “Genuinamente acompañamos leyes para que el presidente pueda gobernar y la alianza en Córdoba sin pedir nada a cambio (y lo seguiremos haciendo). Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir. Si así tratan aquellos que deciden acompañar, no me quiero imaginar al resto. Sepan muchachos que el daño que le hacen al Presidente es incalculable. En la política, como en la vida, no vale todo. Miserables aquellos que piensan que podemos utilizar lo más lindo que la vida nos dio para hacer política”.

Guillermo Francos se pronunció sobre el tuit.

El discurso “exprés” de Luis Juez en el Senado

Durante la sesión en el recinto, Luis Juez permaneció en silencio hasta que concluyeron todos los discursos. Solo solicitó una breve pausa de 30 segundos antes de proceder a la votación para decidir si se rechazaba o se aceptaba el veto. “Antes de que esa pantalla se pinte de verde, quiero, con el corazón, agradecerle a todos. Sin distinción de bancada, de pensamiento y de ideología. Quiero agradecerles en nombre de mi hija Milagros y mi señora”, dijo.

“Quiero agradecerles en nombre de las cientos de miles de criaturas e inmensa cantidad de asistentes terapéuticos, rehabilitadores y transportistas. En nombre de ellos y mío, muchas gracias”, sumó. Y completó: “Me callé la boca porque no podría haberme expresado mejor de lo que hicieron otros senadores. La verdad que fue importante. Ellos se merecen esto que le han dado: visibilidad a un problema que se esconde”.

Embed

En julio pasado, durante la sanción de la ley en el Senado, que ya contaba con media aprobación por parte de la Cámara de Diputados, Luis Juez se emocionó al referirse a su hija: “Convivo hace 25 años con la discapacidad”. Desde el inicio de su intervención, el legislador aliado de Javier Milei se mostró conmovido y al borde del llanto. “Es un tema que me nubla las palabras y me pone mal. Nuestros hijos son invisibles”, afirmó.

Y agregó con firmeza: “¿Cómo alguien podía pensar que yo, en este tema, podía mirar para el costado? Intento no perder mi consciencia. Esta ley viene a reparar. Una silla de ruedas vale como un auto usado”.

Para el senador del PRO, convivir con una discapacidad en Argentina “es una experiencia dolorosa” y un asunto que requiere “máxima sensibilidad”. “Nuestros hijos merecen ser visibilizados. El Estado debe asumir su responsabilidad”, remató.

El senador Luis Juez se emocionó durante el debate en el Senado por la emergencia pediátrica, que involucra al hospital Garrahan.

La vida junto a una hija con parálisis cerebral

Hace tres años, Juez relató el impacto del diagnóstico: “Fue devastador. Pensamos que era sorda. Después que era ciega. Nos dijeron que tenía hipoxia. Hoy sabemos que es parálisis cerebral”. En ese sentido, reconoció que “lo primero que hacés cuando te enteras de algo así es echarle la culpa a todo el mundo” y acotó: “Te enojás con Dios. Cuando tenés un hijo distinto, cargás toda la vida con eso”.

Un propagandista de Milei atacó a Juez con un repudiable comentario.

“Lo que se te quitó en algún momento, el tiempo te lo devuelve. Te da otra madera. A mí, por ejemplo, me ha hecho un roble. Podés venir y no vas a mover mis convicciones”, destacó el senador cordobés.

Y concluyó: “Convivís con alguien que no tiene maldad. Milagros es la persona más demandante en el mundo. Pero sólo te pide una cosa: que le des amor. También necesita atención, que juegues con ella, mirarla, dirigirle la palabra, interpretar sus sonidos guturales para ver qué quiere decir. Pero más amor que ella no hay”.