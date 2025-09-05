viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 10:06
Política.

Quién es la argentina aspirante a astronauta con la que almorzó Milei

A sus 28 años, Noel De Castro, ingeniera biomédica y aeroespacial, fue elegida por una empresa estadounidense para una misión espacial tripulada.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quién es la joven argentina aspirante a astronauta con la que almorzó Milei en Los Angeles.

Quién es la joven argentina aspirante a astronauta con la que almorzó Milei en Los Angeles.

 

Javier Milei, desarrolla en Los Ángeles una agenda enfocada en captar inversiones de diversos sectores. Sin embargo, su primera actividad este jueves no estuvo vinculada con empresarios, sino con un almuerzo muy particular. Puntualmente, se trato de un encuentro con una joven que sueña con ser la primera astronauta argentina en viajar al espacio.

La protagonista es Noel De Castro, de 28 años, seleccionada por la compañía estadounidense Axiom Space como candidata a formar parte de una futura misión espacial tripulada, prevista para 2027.

De 28 años, Noel de Castro es ingeniera biomédica y aeroespacial.

Un encuentro entre ciencia y política

Vestida de negro y con botas de estilo texano, Noel llegó desde su residencia en Houston, Texas, para reunirse con el jefe de Estado en el hotel donde se hospeda. Milei la recibió con un cálido saludo en la puerta del ascensor, posaron juntos para varias fotografías y luego se dirigieron al restaurante del establecimiento. Allí, él optó por un pastel de papas, mientras que ella eligió una ensalada con salmón.

Graduada como ingeniera en biomedicina en la Universidad Favaloro, Noel continuó su formación académica en Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en Ingeniería Aeroespacial.

Durante esa etapa se concentró en áreas como medicina espacial, condiciones de microgravedad y técnicas de supervivencia, sumando prácticas en vuelos de gravedad cero, entrenamientos de hipoxia y experiencias de buceo.

Noel Castro, la argentina aspirante a astronauta que se reunirá con Milei en Los Angeles.

Hace algunos meses, el Estado argentino anunció oficialmente su compromiso de respaldar el camino que podría llevar a Noel a convertirse en la primera mujer del país en formar parte de un vuelo espacial privado. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT).

Argentina con la mirada puesta en el espacio

Quiero que la ciencia argentina sea parte de esa misión espacial”, expresó Noel en diálogo con Clarín al retirarse del encuentro. La investigadora explicó que le planteó al presidente la idea de que equipos científicos nacionales presenten proyectos de estudio, para que ella pueda llevarlos al espacio y validar resultados que luego queden a disposición de la Argentina.

Quién es la joven argentina aspirante a astronauta con la que almorzó Milei en Los Angeles.

Puede servir para medicamentos, tratamientos del cáncer, espuma para la extracción de petróleo”, detalló al enumerar algunas de las múltiples investigaciones que podrían realizarse en el espacio. El viaje, de 14 días de duración, se realizaría a bordo de un cohete de SpaceX, la compañía de Elon Musk, con supervisión desde la estación espacial de la NASA.

Noel resaltó la actitud positiva del presidente, dispuesto a que Argentina tenga un rol activo en la misión, y destacó la importancia de generar inversiones que permitan concretar el proyecto.

El sueño de una salteña que apunta a las estrellas

Nacida en Salta, desde pequeña soñaba con alcanzar las estrellas, y hoy ese anhelo está más cerca que nunca. “Sueño con ser parte del futuro de la exploración espacial y representar a mi país llevando no solo una bandera, sino una historia cargada de esfuerzo, ciencia y corazón”, escribió Noel en su blog personal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/1963744650122133728&partner=&hide_thread=false

“Crecí rodeada de montañas, empanadas caseras y una familia que es mi motor en todo. Desde que era chica me quedaba mirando las estrellas, soñando con viajar al espacio. Nunca fui muy de seguir caminos marcados, siempre supe que lo mío iba a ser distinto”, comentó la joven.

