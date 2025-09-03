Javier Milei cierra la campaña en Moreno: hubo incidentes entre manifestantes

Javier Milei se prepara para encabezar este jueves el acto de cierre de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) , a días de las elecciones previstas para el próximo 7 de septiembre . El presidente será el encargado de pronunciar el discurso de cierre en el evento partidario en las instalaciones del Club Villa Ángela.

A las 18.40 ocurrieron incidentes afuera del club Villa Ángela, en el barrio Villa Trujui, de Moreno. Fue una pelea a golpes de puño entre un militante que le habría realizado un gesto a un hombre que caminaba por la zona. “Le hizo un gesto de mono”, reconstruyeron desde la transmisión de Crónica TV.

El episodio derivó en algunos golpes de puño y empujones que no llegó a desmadrar la situación. Ocurrió además en medio de un fuerte operativo de seguridad y de un clima de tensión por la violencia política que da contexto al cierre de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires.

El lugar está situado en uno de los barrios más concurridos del distrito administrado por la dirigente peronista Mariel Fernández . Durante la jornada, la intendenta volvió a remarcar su postura, solicitando a los habitantes de Moreno que rechazan las medidas impulsadas por la Casa Rosada que eviten asistir al encuentro. “ Hoy no es el día ”, reiteró Fernández .

Así están las inmediaciones del club donde Milei cerrará la campaña bonaerense de LLA.

El oficialismo nacional proyecta convocar a más de 10.000 personas para el acto de cierre, tras las recientes giras y caravanas de campaña, que estuvieron marcadas por incidentes y episodios de violencia dirigidos contra candidatos y dirigentes de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora y la provincia de Corrientes.

En este contexto, el gobernador Axel Kicillof y su equipo de ministros señalaron la falta de garantías de seguridad para el evento y alertaron sobre los posibles riesgos de realizarlo.

Así está el Club Villa Ángela, donde Javier Milei cerrará la campaña

El presidente, junto con los principales referentes del partido, estará presente para finalizar la jornada en la sede del club, situada en el barrio Villa Trujui, en el partido bonaerense de Moreno.

Pocas horas antes del cierre de campaña, se implementó un amplio despliegue de seguridad, liderado principalmente por las fuerzas federales. Durante el horario de la siesta, un cordón de Gendarmería Nacional custodiaba los alrededores del lugar.

En la previa hubo cruces a nivel político entre las administraciones nacional y provincial en el área de Seguridad.

Previo al evento, se registraron tensiones políticas entre los gobiernos nacional y provincial en materia de Seguridad. Mientras la administración de Axel Kicillof advertía sobre la imprudencia y los riesgos de llevar adelante el acto en el sitio elegido, desde la Casa Rosada cuestionaban la capacidad de la provincia para garantizar el desarrollo normal del evento.

Incluso se produjeron enfrentamientos verbales e insultos entre la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y su homólogo bonaerense, Javier Alonso.

A pesar del clima de tensión y posibles incidentes entre simpatizantes de distintos espacios políticos, la convocatoria se mantuvo. El operativo incluyó helicópteros sobrevolando la zona, patrullas móviles y personal de diversas fuerzas federales, asegurando el perímetro del club.

“Casco para las piedras”, el posteo de Santilli antes del acto

El candidato a diputado nacional por Frente La Libertad Avanza, Diego Santilli, compartió en sus redes sociales la imagen de un casco de motocicleta, acompañándola de un comentario cargado de ironía. “Con el casco listo para las piedras que vas a mandar hoy”, publicó en su perfil de X.

La manifestación del dirigente bonaerense se enmarca en un contexto de tensión y hechos de violencia política que caracterizó las últimas semanas de campaña en Buenos Aires. El mensaje se difundió a pocas horas del acto de cierre del espacio libertario, previsto para esta noche en el municipio de Moreno.

Tuit de Santilli.

Mientras desde el sector que respalda al presidente Javier Milei sostienen que los dirigentes reciben ataques de manera constante, en el peronismo aseguran que estas acciones forman parte de una estrategia provocativa, destinada a generar incidentes y presentarse luego como víctimas de agresiones.

La intendenta de Moreno volvió a pedirle a los vecinos que no se acerquen al acto de Milei

Fernández compartió un video en sus redes sociales en el que denunció que, a su juicio, el Gobierno podría buscar provocar incidentes violentos durante el cierre de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza, con el objetivo de desviar la atención de denuncias de corrupción en su contra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/marielfmoreno1/status/1963295957275046084&partner=&hide_thread=false Lo que más me preocupa en este día es la seguridad y la integridad de las familias de Moreno. El acto de Milei de hoy no es un lugar para manifestarse, les pido por favor que no vayan al acto y que se cuiden. pic.twitter.com/iOPfn9fbMV — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) September 3, 2025

“Creemos que hay una estrategia para encubrir esa información. Cualquier hecho de violencia va a ser noticia y va a tapar las denuncias contra el Presidente”, afirmó la intendenta, en referencia a los audios que sugieren supuestos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Con base en esta advertencia, la dirigente peronista instó a los vecinos a no acercarse al lugar del evento.

La intendenta Mariel Fernández manifestó que comprende el descontento de numerosos ciudadanos con la gestión del Gobierno nacional, aunque subrayó con firmeza: “Sé que hay mucho enojo, pero hoy no es el día para manifestarse”.

Embed

“Lo vivo con mucha preocupación. No por el Presidente, que va a ser cuidado por la Casa Militar. Me preocupa la seguridad los vecinos y vecinas de Moreno”, agregó la jefa comunal. “El Presidente manifiesta que teme un atentado pero hace un acto en un lugar abierto totalmente", concluyó.