Javier Milei: "El domingo vamos a teñir la provincia de violeta"

Javier Milei encabeza el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) , ante las elecciones del domingo próximo 7 de septiembre en Buenos Aires . El acto se realizó en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en Moreno.

"El domingo les vamos a pintar la cara de violeta" , dijo Milei, quien fue el último orador. "La casta tiene miedo , el domingo vamos a teñir la provincia de violeta", afirmó y recalcó: "Les vamos a decir kirchnerismo nunca más" .

"¿No tomaron nota de que yo me agrando en la adversidad?" , ironizó el Milei. "Quiero agradecer a la militancia, a los miles de jóvenes que lo dan todo para defender las ideas de la libertad", manifestó el mandatario nacional.

Milei agradeció a todos sus ministros y a los principales referentes del espacio. "Ustedes más que nadie pusieron el cuerpo para sacar al kirchnerismo de la provincia", y agregó: "Si se tienen que cargar vidas humanas, no les importa, ya lo hicieron con Nisman" , afirmó.

Javier Milei y la defensa a su hermana

El Presidente habló de las acusaciones contra su hermana, Secretaria General de la Presidencia, a las que volvió a calificar como una opereta. “En la desesperada total, van contra la familia. Imagínense cómo deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”, indicó.

“Tenemos enfrente a lo peor de la política, que en un estado total de desesperación recurre a la violencia como única respuesta ante el avance de las ideas de la libertad. Parece que no tomaron nota que yo me agrando en la adversidad. Hasta el 26, le pueden sumar niveles de dificultad que las vamos a pasar más todavía”.

Críticas al kirchnerismo

"Si nosotros no nos defendemos, se van a llevar puesta la Provincia", aseguró Milei en el acto que tuvo críticas al kirchnerismo y al gobernador Axel Kicillof. "Es un inútil esférico, lo miren por dónde lo miren", remarcó en su discurso.

"La apuesta del kirchnerismo es engañar al electorado, quieren que la elección pase desapercibida", afirmó. "El Estado presente es una estafa en favor de los políticos chorros", señaló y subrayó que el kirchnerismo “es especialista en generar ciudadanos de segunda".

Milei llamó a votar el domingo: "Hay un empate técnico", y remarcó que “hay que ir a votar como si se definiera el futuro de la provincia este domingo, porque eso es lo que está en juego", aseguró. "La provincia no era un paraíso, pero era un lugar donde se podía soñar con un futuro mejor. Todo eso cambió cuando llegó el kirchnerismo", indicó.

Elecciones en Buenos Aires

"No hay medias tintas ni terceras vías en este camino: tenemos que decir 'kirchnerismo nunca más' y la única alternativa es La Libertad Avanza", afirmó Milei. "Tenemos que volver a hacer a Argentina grande otra vez", afirmó.

"La única propuesta que tiene el kirchnerismo es romper el modelo de Milei", indicó el Presidente. "Hay que liberar a la provincia de esta secta kirchnerista. Ellos no creen en la gente ni en la democracia, porque se dieron cuenta que la gente ya no cree en ellos", indicó.