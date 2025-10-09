jueves 09 de octubre de 2025

9 de octubre de 2025 - 19:50
Jujuy.

El SAME atiende cada día entre 10 y 15 consultas por salud mental

Es sumamente importante pedir asistencia ante situaciones que complican la salud mental, ya sea propias o de otra persona.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Salud mental.

Salud mental.

El equipo está integrado por 16 profesionales en psicología y 2 en trabajo social, que brindan contención y acompañamiento ante crisis emocionales o situaciones de vulnerabilidad.

La jefa del servicio, Elisa Vanesa Camacho, explicó que SAME Salud Mental “facilita la atención en urgencias y emergencias en salud mental, recibiendo las llamadas que ingresan por 107 o 0800, y de acuerdo a la complejidad se cursa la atención telefónica en casos leves a moderados, y de forma presencial con ambulancia en los casos de mayor gravedad”.

depresión 23.jpg
Hay que cuidar la salud mental.

Hay que cuidar la salud mental.

Cómo solicitar turnos para la atención gratuita en salud mental

  • Salud Mental Escucha las 24 horas: 0800 888 4767
  • SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas
  • WhatsApp: enviando mensaje escrito al número correspondiente:
  • Hospital CES-Snopek – Alto Comedero: 388 3316050 lunes a viernes 6.30 a 16 horas
  • Hospital Paterson – San Pedro: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 15 horas
  • Hospital Zabala – Perico: 388 4086794 lunes a viernes 7 a 15 horas
  • Hospital Gallardo – Palpalá: 388 3316050 lunes a viernes 7 a 16 horas
  • Hospital Orías – Libertador: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 12 horas
  • Hospital Sequeiros – San Salvador de Jujuy: 388 3301941 lunes a viernes 7 a 14 horas
  • Hospital del Carmen – El Carmen: 388 4086794 lunes a viernes 6 a 13 horas
  • Gestión de Especialidades: a través de personal administrativo del CAPS o puesto de salud donde se recibe atención
  • Servicio de Salud Digital: http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas
  • Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio
  • Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541
  • El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] – lunes a viernes de 8 a 20 horas.

salud mental 21 (2).jpg
Salud mental.

Salud mental.

Más opciones de forma presencial

  • Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá (24 horas de lunes a domingos)
  • Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos)
  • Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos)
  • Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos)
  • Centro de Especialistas Norte – CEN (lunes a domingos de 8 a 24 horas)
  • CES – Hospital Snopek – Alto Comedero (8 a 24 horas de lunes a domingos)
  • Hospital Sequeiros (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría)
  • Hospital Zabala – Perico (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
  • Hospital Arroyabe (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría y guardia activa de psicología)
  • Hospital Oscar Orías – Libertador (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
  • Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos)
  • Hospital Uro – La Quiaca (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
  • Hospital Salvador Mazza – Tilcara (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

También se puede acudir a:

  • Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San de Jujuy: Jorge Newbery 996 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 388 5937187 – Correo: [email protected]
  • Fundación Vida: WhatsApp: 388- 4078233 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy
  • Asociación Civil Apostando a la Vida: Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Correo: [email protected]
  • Departamento de Apoyo Institucional (DAI) – Secretaría de Equidad Educativa: Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834
  • Secretaría de Derechos Humanos – Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- Correo: [email protected]
  • Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy – Teléfono: 0800- 444 – 2010
  • Fundación Crear Vale la Pena: Teléfono: 549113211-2041 – Correo: [email protected]
  • Programa Cuidadores de la Casa Común de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy: Teléfono 388-154570825 – Correo: [email protected]

