Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre de 2025

Los salarios del personal de casas particulares se mantienen estables en noviembre de 2025, ya que el sector no registró nuevos acuerdos paritarios desde la última actualización de septiembre. Los valores oficiales, publicados por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), continúan siendo la referencia vigente en todo el país para la liquidación mensual y los pagos por hora.
Estos montos, que se aplican a más de un millón de trabajadoras en la Argentina, varían según la modalidad de contratación —con o sin retiro— y la categoría de tareas desempeñadas.
Las empleadas domésticas tendrán aumento y cobrarán un extra en el mes de abril 2025.
Sueldos y valores por hora vigentes
Para noviembre, las remuneraciones mínimas siguen siendo las mismas que las establecidas en el último tramo de aumento.
Valores por hora
-
$3.052,99 por hora para personal con retiro.
-
$3.293,99 por hora para personal sin retiro.
Valores mensuales
-
$374.541,36 para trabajadoras con retiro.
-
$416.485,63 para trabajadoras sin retiro.
A estos valores se deben sumar los adicionales por antigüedad, aportes previsionales y obra social, que son de cumplimiento obligatorio para todos los empleadores registrados en el sistema ARCA de la AFIP.
Categorías y remuneraciones
El régimen laboral del personal doméstico (Ley N.º 26.844) divide la actividad en cinco categorías principales, con sueldos mínimos definidos para cada una:
Primera categoría – Supervisor/a
Coordina y controla el trabajo de dos o más personas.
-
Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes.
-
Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes.
Segunda categoría – Personal para tareas específicas
Incluye cocineros/as o trabajadores con tareas que requieren especialización.
-
Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes.
-
Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes.
Tercera categoría – Caseros/as
Personal que reside en el lugar y se encarga del mantenimiento integral.
Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas
Abarca el cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas con discapacidad.
-
Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes.
-
Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes.
Quinta categoría – Personal para tareas generales
Incluye limpieza, cocina, planchado y mantenimiento del hogar.
-
Con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes.
-
Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes.
Los empleadores deben registrar a su personal en la plataforma ARCA y realizar los aportes correspondientes para asegurar derechos laborales, cobertura médica y aportes jubilatorios. Este registro es obligatorio, independientemente de la cantidad de horas trabajadas.
Mientras tanto, la negociación paritaria del sector continúa pendiente, por lo que los salarios de septiembre siguen siendo la referencia vigente. Hasta que se formalice un nuevo acuerdo, estas cifras seguirán aplicándose en todo el país.
