Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en octubre 2025

En octubre de 2025, las empleadas domésticas percibirán idéntico salario al recibido en septiembre. El incremento más reciente se aplicó el mes pasado y, hasta el momento, no se anunciaron nuevas actualizaciones. Por otra parte, en noviembre dejará de abonarse el pago extra que se venía adicionando en meses anteriores.
Dicho refuerzo económico se otorgó por última ocasión junto al sueldo de septiembre, según lo establecido en la última negociación paritaria.
Cuánto se cobrará en octubre de 2025.
Cuánto cobran por hora las empleadas domésticas en octubre 2025
De acuerdo con los datos proporcionados por la Agencia de Fiscalización y Regulación Aduanera (ARCA), se establecieron los montos básicos correspondientes tanto a la jornada por hora como al trabajo mensual.
Supervisora
- Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes
- Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes
Personal para tareas específicas
- Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes
- Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes
Caseros
- Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes
Cuidado de personas
- Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes
- Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes
Personal para tareas generales
- Con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes
- Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes
Quiénes cobran un extra por zona desfavorable
La normativa establece un incremento del 30% respecto del sueldo base para los empleados que desarrollan tareas en áreas calificadas como “inhóspitas” o de condiciones menos favorables. Dentro de este beneficio se contemplan:
- La Pampa
- Río Negro
- Chubut
- Neuquén
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Antártida e Islas del Atlántico Sur
- Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires)
Este plus se suma al sueldo básico y es obligatorio para todos los empleadores de esas regiones.
Cómo registrar a una empleada doméstica en ARCA
Es obligatorio que todos los patrones registren a su personal en el sistema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sin excepción por la carga horaria ni por el tipo de vínculo laboral. El procedimiento se efectúa en línea y se lleva a cabo de la siguiente manera:
- Ingresar a la web de ARCA con la clave fiscal.
- Cargar los datos del empleado (el sistema los trae automáticamente con el CUIL).
- Completar los datos laborales: tipo de trabajo, horas semanales, modalidad de liquidación, remuneración, fecha de ingreso y si el trabajo es temporal o fijo.
- Ingresar el domicilio del trabajador y el domicilio laboral.
- Verificar toda la información antes de confirmar el trámite.
Cómo generar el recibo de sueldo para personal de casas particulares
Una vez que el empleado queda inscripto en ARCA, es posible emitir su recibo de sueldo directamente desde la plataforma. Este comprobante resulta esencial tanto para el cumplimiento de las normativas legales como para garantizar que la trabajadora doméstica pueda ejercer plenamente sus derechos laborales.
