martes 30 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de septiembre de 2025 - 17:07
Economía.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en octubre 2025

Enterate cuáles serán los salarios que se pagarán en el sector el mes que viene a las trabajadoras de casas particulares. ¿Qué pasará con el pago extra?

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
En octubre de 2025, las empleadas domésticas cobrarán lo mismo que en septiembre.&nbsp;

En octubre de 2025, las empleadas domésticas cobrarán lo mismo que en septiembre. 

En octubre de 2025, las empleadas domésticas percibirán idéntico salario al recibido en septiembre. El incremento más reciente se aplicó el mes pasado y, hasta el momento, no se anunciaron nuevas actualizaciones. Por otra parte, en noviembre dejará de abonarse el pago extra que se venía adicionando en meses anteriores.

Lee además
Jubilados y pensionados de ANSES.
Atención.

La buena noticia para jubilados y pensionados de ANSES: dos extras en octubre 2025
jubilacion anticipada anses: el gobierno prorroga el beneficio por un ano mas
Economía.

Jubilación anticipada ANSES: el Gobierno prorroga el beneficio por un año más

Dicho refuerzo económico se otorgó por última ocasión junto al sueldo de septiembre, según lo establecido en la última negociación paritaria.

Cuánto se cobrará en octubre de 2025.

Cuánto cobran por hora las empleadas domésticas en octubre 2025

De acuerdo con los datos proporcionados por la Agencia de Fiscalización y Regulación Aduanera (ARCA), se establecieron los montos básicos correspondientes tanto a la jornada por hora como al trabajo mensual.

Conocé los sueldos que se abonarán en el sector el próximo mes.

Supervisora

  • Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes
  • Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes

Personal para tareas específicas

  • Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes
  • Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes

Caseros

  • Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes
Conocé los sueldos que se abonarán en el sector el próximo mes.

Cuidado de personas

  • Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes
  • Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Personal para tareas generales

  • Con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes
  • Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes
Empleo doméstico.

Quiénes cobran un extra por zona desfavorable

La normativa establece un incremento del 30% respecto del sueldo base para los empleados que desarrollan tareas en áreas calificadas como “inhóspitas” o de condiciones menos favorables. Dentro de este beneficio se contemplan:

  • La Pampa
  • Río Negro
  • Chubut
  • Neuquén
  • Santa Cruz
  • Tierra del Fuego
  • Antártida e Islas del Atlántico Sur
  • Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires)

Este plus se suma al sueldo básico y es obligatorio para todos los empleadores de esas regiones.

Cuánto cobrará una empleada doméstica en octubre 2025.

Cómo registrar a una empleada doméstica en ARCA

Es obligatorio que todos los patrones registren a su personal en el sistema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sin excepción por la carga horaria ni por el tipo de vínculo laboral. El procedimiento se efectúa en línea y se lleva a cabo de la siguiente manera:

  • Ingresar a la web de ARCA con la clave fiscal.
  • Cargar los datos del empleado (el sistema los trae automáticamente con el CUIL).
  • Completar los datos laborales: tipo de trabajo, horas semanales, modalidad de liquidación, remuneración, fecha de ingreso y si el trabajo es temporal o fijo.
  • Ingresar el domicilio del trabajador y el domicilio laboral.
  • Verificar toda la información antes de confirmar el trámite.
En octubre de 2025, las empleadas domésticas cobrarán lo mismo que en septiembre.

Cómo generar el recibo de sueldo para personal de casas particulares

Una vez que el empleado queda inscripto en ARCA, es posible emitir su recibo de sueldo directamente desde la plataforma. Este comprobante resulta esencial tanto para el cumplimiento de las normativas legales como para garantizar que la trabajadora doméstica pueda ejercer plenamente sus derechos laborales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La buena noticia para jubilados y pensionados de ANSES: dos extras en octubre 2025

Jubilación anticipada ANSES: el Gobierno prorroga el beneficio por un año más

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿Cuál es el monto que se recibe por cantidad de hijos?

Las billeteras virtuales no pueden vender dólar oficial: la postura del Banco Central

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Lo que se lee ahora
Triplecrimen narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio
Sospechoso.

Triple crimen narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio

Por  Claudio Serra

Las más leídas

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce
Jujuy.

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce

Foto ilustrativa. video
Fauna.

Incendio en Cerro Azul: advierten por el desplazamiento de animales hacia zonas pobladas

Triple femicidio de Florencio Varela.
Justicia.

Triple crimen narco: dejaron una nota anónima en una comisaría con el paradero de Pequeño J

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Jujuyen alerta por narcos vinculados al triple crimen narco video
Controles.

Jujuy en alerta por sospechosos vinculados al triple crimen narco: intensifican la vigilancia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel