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30 de abril de 2026 - 13:27
Jujuy.

En Jujuy, 8 de cada 10 animales ingresan al CAFAJu por rescates

En 2025, casi 8 de cada 10 animales ingresaron por rescates. Crecen las denuncias y baja el mascotismo en la provincia

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
En Jujuy, 8 de cada 10 animales ingresan al CAFAJu por rescates: fuerte suba en el último año

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El año 2025 presenta un predominio claro de los rescates por sobre otras formas de ingreso. Con 114 animales asistidos, el porcentaje alcanza el 78,1% del total anual.

En segundo lugar se ubican los decomisos con 21 ejemplares (14,4%), seguidos por las entregas voluntarias con 10 casos (6,8%) y un nivel mínimo de donaciones, que llega al 0,7%.

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2024 ya anticipaba el cambio

La tendencia ya se había marcado en 2024. Ese año, los rescates alcanzaron 162 ejemplares y representaron el 79,4% del total de ingresos al CAFAJu.

Las entregas voluntarias llegaron al 13,7% (28 animales), mientras que los decomisos descendieron al 6,9% con 14 casos. La diferencia con 2023 dejó en evidencia un cambio en la dinámica de ingreso.

Decomisos en caída desde 2023

El contraste aparece al revisar 2023. En ese período, los decomisos representaron el 38,9% del total, con un peso mucho mayor que en los años siguientes.

Ese mismo año, los rescates alcanzaron el 49,6% y las entregas voluntarias el 9,5%. La distribución resultó más equilibrada, sin el predominio actual de los rescates.

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Más denuncias y mayor intervención directa

El crecimiento de los rescates se vincula con un aumento en las denuncias y en la participación de la comunidad. Desde el CAFAJu indican que cada vez más personas reportan situaciones a través de WhatsApp, lo que permite actuar con mayor rapidez.

Este cambio se refleja en la cantidad de intervenciones directas sobre animales en riesgo, que hoy constituyen la principal vía de ingreso al centro.

Mascotismo en retroceso, pero aún presente

Desde el área técnica advierten que la tenencia de fauna silvestre como mascota sigue presente, aunque con menor frecuencia. Esta práctica, arraigada desde hace décadas, incluye especies como loros y tortugas.

En Jujuy, la legislación prohíbe la caza y la tenencia de fauna silvestre nativa. A partir de esa normativa, se realizan operativos de decomiso y también se reciben entregas voluntarias de personas que desconocían la prohibición.

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Operativos y rescates: cifras que reflejan el fenómeno

Los procedimientos incluyen desde rescates en zonas urbanas hasta decomisos en rutas o controles. En algunos casos, los operativos permiten recuperar grandes cantidades de animales en condiciones de tráfico ilegal.

Un ejemplo reciente incluye el traslado de casi 50 aves en un solo procedimiento, lo que evidencia la magnitud del problema en determinados contextos.

Convivencia con fauna y expansión urbana

Otro factor que influye en el aumento de rescates es la expansión urbana hacia zonas rurales. Este fenómeno genera más encuentros entre personas y animales silvestres.

Ante esta situación, crecen las consultas de vecinos que detectan especies cerca de sus viviendas. Muchas de estas intervenciones no requieren traslado del animal, sino orientación para una convivencia segura.

Variaciones estadísticas significativas

Los informes muestran diferencias estadísticas relevantes entre los años analizados. En 2024, el valor de chi cuadrado alcanzó 61,9 y en 2025 llegó a 76,5, lo que indica cambios significativos en la distribución de los ingresos.

Estas variaciones responden no solo al número total de animales, sino también al peso que adquiere cada categoría de ingreso con el paso del tiempo.

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