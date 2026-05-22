En qué gastan el sueldo los trabajadores en Argentina

Según el relevamiento, el 73% de los empleados argentinos admite que su sueldo no dura más de dos semanas.

Un nuevo informe de Bumeran reveló que el 87% de los trabajadores argentinos asegura que su salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas , mientras que 7 de cada 10 empleados afirman que el sueldo no les dura más de dos semanas. El relevamiento expone cómo se consumen los ingresos, en qué se gasta principalmente el salario y cómo se ubica Argentina frente a otros países de la región.

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El dato central del análisis marca que el 73% de los empleados argentinos admite que su sueldo “no sobrevive” más de 14 días. Dentro de ese grupo, un 28% gasta todo apenas cobra para pagar deudas y cuentas pendientes ; un 21% logra estirarlo hasta la segunda semana ; un 15% dice que le alcanza para menos de una seman a y un 9% apenas llega a una semana. Solo el 9% logra cubrir todo el mes con sus ingresos actuales.

El informe también permite ver cuáles son los gastos que más presionan sobre el sueldo. El alquiler aparece como el principal destino del ingreso para el 44% de los trabajadores argentinos. En segundo lugar se ubica la alimentación , mencionada por el 27%, y luego el pago de deudas , con el 16%.

Ese reparto muestra que buena parte del salario se va en gastos fijos o esenciales , lo que reduce el margen para ahorrar, invertir o destinar dinero a recreación. De hecho, el relevamiento señala que 9 de cada 10 trabajadores no pueden guardar dinero . Entre los motivos, el 54% apunta directamente a que el salario resulta insuficiente y el 19% menciona el peso de deudas previas .

billetera vacia Según el relevamiento, el 73% de los empleados argentinos admite que su sueldo no dura más de dos semanas.

Las deudas, otro factor que pesa sobre los ingresos

Otro punto fuerte del informe es el nivel de endeudamiento. Según Bumeran, el 77% de los argentinos reconoce tener algún tipo de deuda, una cifra que aumentó cinco puntos porcentuales respecto al año pasado.

El peso de las deudas también aparece cuando se consulta qué harían los trabajadores ante un eventual aumento salarial. El 46% respondió que lo destinaría principalmente a pagar deudas, mientras que un 22% consideraría ahorrar, un 15% priorizaría alimentación y recreación, y apenas un 13% lo usaría para invertir.

Cómo está Argentina frente a la región

La situación argentina aparece entre las más críticas de la región. El informe indica que el 87% de los trabajadores argentinos considera insuficiente su salario para cubrir necesidades básicas. Ese porcentaje solo es superado por Panamá, con el 92%, y Ecuador, con el 90%.

La presión del alquiler también se repite en otros países. En Chile, por ejemplo, el alquiler domina los gastos para el 57% de los trabajadores, un porcentaje incluso más alto que el registrado en Argentina.

Federico Barni, CEO de Bumeran, analizó que “la desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real” y sostuvo que el desafío ya no pasa solamente por ganarle a la inflación, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad.

Ley de alquileres: en julio los aumentos llegarán al 104.3% El alquiler aparece como el principal gasto para el 44% de los trabajadores, seguido por alimentos y deudas.

Los datos principales del informe