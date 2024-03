Se lanzó "Quiet on the set", un documental que revela las experiencias problemáticas de antiguas figuras de Nickelodeon, causando revuelo en redes.

Streaming.. En qué plataforma ver "Quiet on the set" el documental más comentado en redes

Para aquellos que crecieron viendo Nickelodeon, el famoso canal infantil que lanzó al estrellato series como "Drake & Josh", "Zoey 101" o "Hey Arnold", la reciente revelación de múltiples acusaciones causó un gran impacto. Recientemente se estrenó el documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV".