EN VIVO: minuto a minuto de la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, están detenidos en la ciudad de Nueva York tras un operativo estadounidense a gran escala en Venezuela. El líder chavista permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con el uso de armas automáticas ante un tribunal federal de Manhattan.
El papa León XIV instó a que “el bienestar del querido pueblo venezolano” se sitúe por encima de cualquier otro interés tras el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro. Durante su tradicional oración del Ángelus en la plaza de San Pedro, el pontífice estadounidense subrayó la necesidad de que las autoridades y la comunidad internacional prioricen la justicia, la paz y la soberanía de la nación sudamericana.