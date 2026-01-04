EN VIVO: minuto a minuto de la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Live Blog Post

Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos

Durante la madrugada del sábado, comandos estadounidenses detuvieron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, luego de bombardeos sostenidos por más de una hora en Caracas y áreas cercanas.

Nicolás Maduro, amaneció el domingo en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar con la que Estados Unidos lo capturó y dice haber asumido el control del país suramericano.