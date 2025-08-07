jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 08:45
Alto Comedero.

Encontraron ADN humano masculino dentro de la casa del presunto asesino serial

Desde el MPA, confirmaron que encontraron restos de ADN masculino en los allanamientos realizados en la vivienda del presunto asesino serial.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Guillermo Beller - Fiscal General del MPA&nbsp;

Guillermo Beller - Fiscal General del MPA 

En la mañana de este jueves, el Fiscal General Guillermo Beller, dio una conferencia de prensa para dar anuncios importantes en torno al crimen en Alto Comedero y el caso del presunto asesino serial. Cabe recordar que hasta el momento se reportó la desaparición de cinco personas, tras las denuncias de sus familiares.

Embed - Presunto asesino serial en Jujuy: encontraron ADN humano masculino dentro de la casa

Encontraron restos de ADN humano en el lugar

“Esta vez sí podemos hablar por primera vez de ADN humano, en el caso de los restos óseos encontrados, siguen siendo analizados”, fue uno de los primeros anuncios de Beller sobre la causa.

Dijo además que en el primer hallazgo se encontró mucha piel: “De esa piel hay un trozo que aparentemente podría corresponder a partes del cuerpo humano: una oreja o nariz y en el día de ayer pudimos cuantificar esto, la piel ha dado positivo para ADN humano”, confirmó el fiscal.

En cuanto a la carátula, Beller indicó que desde un principio sostuvieron que se trataba de “homicidio agravado” ya que en otras ocasiones se pudo escuchar o leer “asesino serial o múltiple asesino.”

Beller también remarcó la importancia de cotejar los restos óseos para determinar su eran o no humanos. “Cuando se terminen de analizar las muestras de ADN. Se podrá sacar información de ahí y armar un perfil. Lo que sí sabemos es que se trata de un individuo masculino. Los familiares se acercaron y pudimos avanzar con este tejido encontrado”.

Hay más restos de piel en el lugar: le daba las sobras a los perros

El fiscal general también indicó que hay mucha más piel: “hicimos una división de la misma para hacer un cotejo diferente, porque el resto estaba muy deteriorado: se lo daba a los perros. Esa piel que estaba tirada en los platos de la comida de los canes, eran partes de restos humanos. Encontramos cartílagos, pelos, piel, y por eso tendremos los resultados pronto porque este cotejo ya ha iniciado ”.

Crimen en Jujuy
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.

Cómo va a continuar la investigación

Sobre este tema, Guillermo Beller, indicó que seguirán con toro el trabajo que se viene realizando desde el MPA con el cotejo de los celulares, extracción y análisis de datos.

En cuanto a una de las paredes, que estaba repintada, el fiscal dijo: “Esto nos llamó la atención. Al principio encontramos restos de hollín, pero después entre los bloques encontramos cierras, serruchos, que estaban escondidos".

“Pretendemos seguir con esta investigación porque creemos cada vez más que cualquier cosa que se tenga en cuanto a información, va a servir. Tuvimos muchas llamadas, se denunciaron a más personas desaparecidas en situación de calle. Tuvimos testigos que nos dijeron que lo habían visto en ciertos lugares ir con bolsos cerca de su casa, con una carretilla y declararon que sentían un olor raro cada vez que esta persona quemaba cosas”.

“No hay indicios de que haya actuado con otra persona o que haya más cómplices” aclaró Beller también sobre posibles personas involucradas. “De todas formas no descartamos ninguna hipótesis pero hasta el momento habría actuado solo”.

Esta tarde Matías Jurado estará en las oficinas del MPA

Dentro de las declaraciones y novedades de la causa, Beller dio a conocer que en la tarde de este jueves, el presunto asesino serial de Jujuy estará en las oficinas del MPA para continuar con su informe psicológico. “El objetivo es armar y determinar su perfil para poder descubrir cuál es su móvil. El primer examen mental que le hicimos a Jurado nos indicó que comprende la criminalidad de sus actos, por ende, no se va a paralizar la causa por una cuestión de inimputabilidad.

El sobrino también volverá a ser entrevistado en una Cámara Gesell más extensa. “No nos olvidemos que cuando el menor brindó su primera declaración, estaba en estado de shock. Ya estamos trabajando con él junto con la Dirección de la Niñez, Adolescencia y familia y entiendo que está apto para declarar nuevamente esta tarde.

En cuanto al abuelo del menor, el cual se encuentra internado en el Hospital Pablo Soria, también vivía en estado de vulnerabilidad y estaba bajo los efectos del alcohol. Es por ello que quedó allí alojado para poder desintoxicarlo y tomarle declaración. “Cuando hablamos con él nos dijo que Jurado era muy violento, que lo había agredido y violentado muchas veces por eso se fue del domicilio, pero no aportó nada a la causa”, aclaró Beller.

Otro de los datos que arrojó el fiscal fue que, Matías Jurado, fue investigado por un homicidio en el año 2003, pero finalmente no fue imputado.

A qué se dedicaba Matías Jurado

Tras varios trascendidos, finalmente Beller informó que él dijo quetenía conocimientos en albañilería y refrió vender comida, pero hablaba más de turrones, alfajores y ese tipo de comestibles”.

Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero

Alto Comedero.

Quién es la tercera persona que vivía con el presunto asesino serial de Jujuy

