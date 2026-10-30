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30 de octubre de 2026 - 15:51
Jujuy.

Encontraron el cuerpo de un hombre en el canal de riego de Perico

El cuerpo de un hombre fue encontrado este viernes en una reja de contención del canal de riego de Perico. La víctima tenía una herida en la cabeza.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Encontraron a un hombre sin vida en un canal de riego en Perico

Encontraron a un hombre sin vida en un canal de riego en Perico

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El cuerpo fue localizado en una reja de contención del sector conocido como SUETRA, luego de un operativo de búsqueda realizado por efectivos policiales y Bomberos. La víctima presentaba una herida profunda en la parte posterior de la cabeza.

Hasta el momento, no se informó oficialmente su identidad ni se determinaron las circunstancias en las que terminó dentro del canal.

El alerta al 911 y el operativo de búsqueda

De acuerdo con la información policial, alrededor de las 12:00, la Torre 911 de Perico recibió una comunicación sobre la caída de un hombre al canal de riego, a la altura del barrio Virgen del Valle. Según los primeros reportes, vecinos de la zona habían advertido la presencia de una persona que pedía ayuda.

A partir del aviso, un móvil policial inició un recorrido por el canal, desde el sector de SUETRA hasta el barrio Virgen del Valle, para intentar localizar al hombre. A las 12:22 se sumó personal de Bomberos, que inspeccionó las rejas de contención instaladas en el canal. Durante esa revisión, los efectivos encontraron el cuerpo de un hombre atrapado en una de las estructuras.

El hombre tenía una herida profunda en la cabeza

Los bomberos procedieron a retirar el cuerpo del agua para intentar realizar maniobras de reanimación. Sin embargo, al momento de la extracción, el hombre no presentaba signos vitales. Durante la primera inspección se advirtió que tenía una herida profunda en la región posterior de la cabeza.

Según el reporte policial, se trataría de un hombre de entre 30 a 40 años. En el lugar también se encontró un casco negro junto al cuerpo, un elemento que será relevante para reconstruir lo ocurrido.

El SAME confirmó el fallecimiento

A las 12:35 llegó al lugar personal del SAME, que examinó al hombre y constató que no tenía signos vitales. Posteriormente, alrededor de las 12:45, se hizo presente personal de la Seccional 21 de Perico junto con el ayudante fiscal, para intervenir en las actuaciones correspondientes. El procedimiento se desarrolló en el canal de riego de cemento y derivador N.º 8, donde fue localizado el cuerpo.

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