miércoles 14 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de enero de 2026 - 17:47
Inseguridad.

Encontraron muerto a un jubilado de 80 años en pleno macrocentro de Salta

Vivía solo en la calle Catamarca y era conocido por los vecinos, que aseguran que estaba sano. El caso se investiga con hermetismo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hallan sin vida a un jubilado de 80 años en el macrocentro y la investigación no descarta ninguna hipótesis. &nbsp;

Hallan sin vida a un jubilado de 80 años en el macrocentro y la investigación no descarta ninguna hipótesis.

 

La tranquilidad habitual de una transitada cuadra de Salta se vio interrumpida por un hecho inesperado, en un contexto donde la actividad cotidiana convive con problemas cada vez más complejos. Este miércoles, un jubilado de 80 años fue encontrado muerto dentro de su domicilio, situado en Calle Catamarca al 500, a pocos metros del Parque San Martín.

Lee además
Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, desaparecieron hace más de una semana.
Chubut.

Búsqueda de los jubilados desaparecidos: ¿Qué es un sumidero?
Ataron, golpearon y mataron a una jubilada durante un robo en su casa de San Isidro.  
Policiales.

Robo en San Isidro: golpearon y mataron a una jubilada en su casa

Desde entonces, el caso permanece rodeado de incertidumbre. El caso salió a la luz después de que una vecina alertara al Sistema de Emergencias 911 tras notar algo fuera de lo común en la vivienda.

Hallan sin vida a un jubilado de 80 años en el macrocentro y la investigación no descarta ninguna hipótesis.

Confirmación de la muerte del jubilado y primeras dudas de los vecinos

Minutos más tarde, personal policial se presentó en el lugar y constató el fallecimiento, lo que derivó en un importante operativo en la zona, con cortes de tránsito preventivos y resguardo de la escena.

Quienes conocían al hombre indicaron que se trataba de un jubilado que vivía solo, con buena relación con algunos vecinos y que, a pesar de su edad, se mostraba activo y con buena salud, según detallaron. Esa información es uno de los elementos que hoy genera interrogantes sobre lo sucedido dentro del hogar.

Según informaron allegados a la pesquisa, las autoridades de la Policía de Salta y los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis. Entre los escenarios que se están evaluando figura una muerte repentina, teniendo en cuenta la edad avanzada del hombre, aunque también se considera la posibilidad de un acto delictivo, incluso que haya sido asesinado por alguien conocido que habría ingresado a la vivienda con fines de robo.

Se trata de una zona donde, según relatan residentes, la inseguridad es una constante.

Investigación en curso y expectativa por el informe oficial

No obstante, desde fuentes policiales aseguran que el caso se maneja con un estricto secreto. Hasta ahora no se difundieron detalles oficiales, ni sobre posibles señales de violencia ni sobre la condición en que se halló el cuerpo. “No quieren decir nada”, señalaron los vecinos, quienes miran con preocupación el silencio que rodea la investigación.

El entorno del barrio no pasa desapercibido para quienes viven allí. Según relatan los propios vecinos, se trata de una zona donde la inseguridad es frecuente, con actividad constante de venta de drogas, prostitución y movimientos ligados al narcomenudeo.

En horas de la mañana en calle Catamarca al 500 un hombre fue encontrado sin vida, por lo cual personal policial se apostó en el lugar.

En ese contexto, varios residentes manifiestan sospechas sobre un posible robo, aunque aclaran que se trata únicamente de percepciones basadas en la vida cotidiana del barrio.

En el lugar, la Policía Científica se encuentra realizando las pericias correspondientes, mientras los investigadores continúan con la recolección de pruebas y declaraciones de testigos. Por el momento, todas las expectativas están centradas en el informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que será clave para determinar las causas del deceso y confirmar o descartar la participación de terceros.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Búsqueda de los jubilados desaparecidos: ¿Qué es un sumidero?

Robo en San Isidro: golpearon y mataron a una jubilada en su casa

ANSES: las fechas de cobro para jubilados y pensionados en enero 2026

Escapadas de verano: un pueblo argentino que combina ríos, tradiciones y sabores locales

Habrá celulares importados con arancel 0% desde mañana: qué cambios traerá al mercado

Lo que se lee ahora
Qué es un UTV, el vehículo que protagonizó el choque en Pinamar. video
Sociedad.

Qué es un UTV, el vehículo involucrado en un accidente de Pinamar

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy. video
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Alerta meteorológico. video
Atención.

Jujuy está bajo alerta amarilla por tres días: se esperan tormentas y posible granizo

Estadio de Altos Hornos Zapla. video
Policiales.

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Jujuy Básquet.
LaLiga.

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Carnaval en Jujuy. video
Festejos.

A un mes del Carnaval 2026: cuánto se gasta y qué conviene comprar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel