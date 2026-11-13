viernes 13 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de noviembre de 2026 - 18:03
Policiales.

Encontraron a un hombre muerto en un terreno baldío de Alto Comedero

El hallazgo ocurrió entre las calles Tusaquilla y El Cadillal. El cuerpo fue trasladado a la morgue para su identificación y autopsia.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen gentileza Policiales Jujuy.

Imagen gentileza Policiales Jujuy.

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado este viernes 13, alrededor de las 10:30, en un descampado ubicado entre las calles Tusaquilla y El Cadillal, en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Según datos aportados por la Policía a TodoJujuy.com, el cadáver se encontraba entre los pastizales y presentaba signos de descomposición.

Lee además
Siniestros viales durante el fin de semana en Jujuy
Jujuy.

Un muerto y 38 siniestros viales durante el fin de semana en Jujuy
El joven motociclista de 18 años fue imputado por la muerte de un policía en avenida General Savio. La Justicia rechazó su prisión preventiva.
Jujuy.

El motociclista acusado por la muerte de un policía en Jujuy seguirá en libertad

El hallazgo se produjo luego de que transeúntes alertaran sobre la presencia de una persona aparentemente sin signos vitales en el lugar. Tras recibir el aviso, efectivos policiales se dirigieron al sector y constataron la situación.

Investigan el hallazgo del cuerpo en Alto Comedero

Al llegar al descampado, los efectivos encontraron a un hombre tendido entre los pastizales y sin signos vitales. Ante esta situación, dieron intervención al ayudante fiscal de turno, quien dispuso las primeras medidas para avanzar con la investigación.

Morgue de Alto Comedero.

Morgue de Alto Comedero.

El sector fue resguardado para permitir el trabajo del personal de Criminalística y Bomberos, encargados de realizar las tareas correspondientes en el lugar del hallazgo. También intervino la Brigada de Investigaciones, que comenzó con las actuaciones para determinar las circunstancias de la muerte.

Trasladaron el cuerpo a la morgue judicial

Una vez finalizadas las primeras tareas, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizarán los procedimientos necesarios para establecer su identidad y la posterior autopsia.

Por el momento, no se informó oficialmente quién era el hombre ni cuáles fueron las causas de su muerte. Estos datos deberán determinarse a partir de los estudios y las actuaciones judiciales. Según información extraoficial, podría tratarse de una persona en situación de calle, aunque esta versión todavía no fue confirmada por las autoridades.

La investigación continúa a cargo de las áreas correspondientes, mientras se esperan los resultados de las pericias para esclarecer lo ocurrido.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un muerto y 38 siniestros viales durante el fin de semana en Jujuy

El motociclista acusado por la muerte de un policía en Jujuy seguirá en libertad

Una fuerte explosión de gas en Lanús dejó 20 heridos y por lo menos un muerto

En Chaco investigan a un camionero jujeño por la muerte de un motociclista

15 sectores de Alto Comedero están afectados por el corte de agua

Lo que se lee ahora
Investigan a un camionero jujeño por la muerte de unmotociclista en Chaco
Policiales.

En Chaco investigan a un camionero jujeño por la muerte de un motociclista

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Paro en Aeroparque y Ezeiza: hay vuelos demorados en el aeropuerto de Jujuy
País.

Paro en Aeroparque y Ezeiza: hay vuelos demorados en el aeropuerto de Jujuy

15 sectores de Alto Comedero están afectados por el corte de agua
Jujuy.

15 sectores de Alto Comedero están afectados por el corte de agua

Qué es un reventón descendente, el fenómeno meteorológico que habría provocado el violento temporal en Salta video
NOA.

Tras el violento temporal en Salta, un profesional explica qué es un reventón descendente y si podría ocurrir en Jujuy

Cambio en las paradas.
Capital.

Desde este viernes, cambian las paradas de colectivos en avenida Santibáñez

Tormentas en Jujuy.
Lluvias.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy por tres días: qué zonas están afectadas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel