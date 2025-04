Escándalo: ¿Qué le pasó a Lizy Tagliani?

Posteriormente, Tagliani reiteró que su actitud frente a las cámaras refleja fielmente su comportamiento habitual en la vida diaria. “Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje. Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce sabe que soy así. Quizás puedan pensar que fingí todo este tiempo, pero nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando a la misma gente, los mismos amigos, los que me acompañan”, agregó. “Si algo fuera verdad, les doy mi palabra de honor de que yo misma voy a decir ‘sí, esto pasó‘”, apuntó.