Los polémicos dichos de Lizy Tagliani a Cami Homs en el programa de Susana: qué pasó

Lizzy es graciosa y tiene una muy valiente lucha atrás. Eso no justifica un milímetro las barbaridades que dijo ayer en el programa de Susana Giménez sobre Cami Homs. Repudiable. pic.twitter.com/lLQLSibk7s — Un Gaucho en el Conurbano (@GauchoConurbano) November 4, 2024

“Cinco millones de pesos es la plata que cobra ella de manutención”, retrucó la humorista, con una cuota de humor ácido que empezó a incomodar a la pareja ganadora. Y agregó, envalentonada: “¡Qué bronca! ¡La suerte que tiene esta cornuda!”.

Indignada por no poder ganar y ver cómo Cami Homs se llevó el premio mayor, Tagliani, al salir del biombo, cerró con un comentario picante acerca dela antigua relación que mantuvo la modelo con Rodrigo De Paul: “¡Aguante, Tini!”.

El pedido de disculpas de Lizy Tagliani a Cami Homs: qué dijo

Un día después, Lizy Tagliani necesitó pedir disculpas públicas en su programa en Radio Pop por lo sucedido. "La humillé, me mandé un mocazo", expresó. "Me dio mucha vergüenza ser así con ella que ha sido amorosa. No podía dormir", reflexionó.

Lizy pidiendole perdon a Cami Homs #LAM pic.twitter.com/mvCsuJGZt1 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 4, 2024

“Si bien no dije cornuda como dijeron, usé 'argo...', igual es horrible. Me dolió mucho que nunca me di cuenta, me sentía una grosa del humor. Recién a mitad de camino, mi marido me dijo que no daba", agregó la conductora radial.

En Intrusos se hicieron eco del tenso momento en donde Marcela Tauro contó que “me dijeron que el novio de Cami le hizo así, que baje un tono”. Por lo tanto, Guido Zaffora señaló que “estuvo pésima, no le podés decir a una persona gato o cornuda”.

“Le escribí a Cami Homs para preguntarle si había aceptado las disculpas y no contesta, se ve que no quiere meterse en esto", dio a conocer Pampito sobre la reacción de la modelo ante el desafortunado momento que vivió en televisión.