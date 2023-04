Insólito. Acusan a L-Gante de robarle las canciones a un ex convicto

“Yo empecé a hacer cosas a través de las redes sociales y ponía frases que me iban saliendo. Yo estuve preso en Chaco y en todo ese tiempo escribí más de 90 canciones y grabé tres discos desde adentro. Soy una persona que escribe continuamente” , aseguró el músico en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

Además, contó cómo fue el momento en el que L-Gante lo conoció. “Yo mencioné a L-Gante y su representante en una letra, le dieron ‘me gusta’ y después me enteré que se la robaron para usarla en sus canciones”, comentó el músico.

“Yo componía canciones y le envié mi material a ellos y de repente de un día para el otro me encuentro con esas frases que yo había creado y escrito en los singles de Elián”, desarrolló y añadió: “Nunca se le puede ocurrir a dos personas la misma letra”.

“Este pibe no respeto los códigos, habla de lo leal que es pero todo de la boca para afuera, del dicho al hecho hay un largo trecho, a mi me robó letras para su último tema y también para El último Romántico, a este pibe no se le cae una idea y yo escribo para numerosas bandas de cumbia”, disparó Soria.