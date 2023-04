Tamara Báez acusa a L-Gante de no ver a su hija y él se vengó

La armonía entre Tamara Báez y L-Gante fue efímera, ya que en las primeras horas de este viernes volvieron a tener un enfrentamiento debido a un asunto relacionado con su hija en común. La influencer compartió en sus plataformas sociales que él no ha visitado a su hija en mucho tiempo, y el músico tomó venganza de la peor manera al publicar su número de teléfono . Con un toque de malicia, comentó: "No fui yo, por si acaso", después de viralizar el número.

image.png

Agotada de recibir mensajes y llamadas de personas desconocidas en plena madrugada, la figura pública decidió responder de la misma manera: No me llamen más por favor. Jami está durmiendo. ¿Qué necesidad, no? Los turros cuidan a la familia. Un turro no presume que anda con minas, si todos sabemos que hace tres años esas mismas pibas con las que estás ahora cruzaban de vereda si te veían. No me hagas enojar Elián. Las cosas como son, mucha gira te está haciendo mal”, manifestó furiosa.