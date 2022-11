Tamara Báez criticó a L-Gante por darle fideos por la cuota alimentaria

En su cuenta (@tamibaez429), Báez difundió una imagen de los fideos y un contundente descargo por la situación: "¿La cuota alimentaria? ¿Y con que se paga la luz? ¿La obra social? Etc", escribió para apuntar duramente contra L-Gante. "Una vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora" , añadió enfadada. A su vez, comentó que L-Gante le habría entregado "pañales de otra marca que ni usa". "Yo no puedo creer esto", concluyó envuelta en indignación.

Tampoco está permitido que Báez y el artista publiquen fotos de Jamaica, aunque el compositor ha violado ya esta orden y difundió una foto junto a su hija en Facebook. La mujer no le perdonó esto y atacó a L-Gante: "¿El sí la puede mostrar y yo no?", consultó en Instagram.

L-Gante habló de Despre, el nuevo novio de Tamara Báez

Luego de conocerse la detención de Despre por tener un arma semiautomática, el artista habló sobre la nueva pareja de Báez: "No me interesa. No le puedo desear lo mejor aunque sí que se porte bien porque es chico. Es al pedo fantasmear", manifestó en Socios del Espectáculo. Cuando le preguntaron si lo conoce, marcó distancia al hablar sólo de lo artístico y no de lo personal: "Escucho su música de vez en cuando. Me gusta lo que hace".