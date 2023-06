Adrián Suar y los motivos por los que se separó de Griselda Siciliani

Durante una entrevista con LAM, Suar reveló: " Calculo que se terminó el amor, siempre hay uno que se le termina antes . Fue difícil para mí en ese momento. Se le terminó a a ella . Pero ahora el vínculo es hermoso. Yo la adoro . Es una persona que me ha ayudado mucho en mi carrera, en mi vida y me hizo mejor padre ". De esta manera, dejó en evidencia su deseo de mantener la relación de pareja.

image.png

Para concluir, el responsable de programación de eltrece confirmó que no busca un nuevo amor: "Yo me separé hace siete años y estoy bien solo. He trabajado mucho en mi persona y, por suerte, no necesito estar con alguien para esta bien yo". En medio de una difícil situación con motivo de la pelea por el rating, parece no tener tiempo para este aspecto de su vida.

